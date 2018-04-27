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Çin devasa çiftliklerde neden yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor?

27.04.2018 05:08 | Son Güncelleme

Çin, endüstriyel düzeyde böcek üretimine başladı. Bazı böcek çiftlikleri iki futbol sahası büyüklüğünde. Peki üretilen bu hamam böcekleriyle ne yapılıyor?

Çin devasa çiftliklerde neden yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor?

Pek çok kişi hamam böceklerini tiksindirici bulabilir, ancak tıbbi faydaları olduğuna ilişkin iddialar nedeniyle böcekler, Çin'deki ilaç endüstrisinde önemli bir paydaya sahip.

Çin'de, başka Asya ülkelerinde de olduğu gibi, kızarmış hamamböcekleri gıda olarak tüketiliyor. Ancak üretim şimdilerde çarpıcı bir şekilde artmış durumda.

Tek bir eczacılık şirketi yılda 6 milyar hamam böceği üretiyor.

Böcek çiftliği, ülkenin güneybatısındaki Xichang kentinde bulunuyor.

Yapay zeka

South China Morning Post gazetesine göre, böcekler iki futbol sahası büyüklüğündeki bir binada üretiliyor.

İçeride su ve yemek kapları olan geniş raflar var. Ortam ılık, nemli ve karanlık.

Hamam böcekleri medikal amaçların yanında, Çin'de gıda maddesi olarak da tüketiliyor.

Çiftliğin içinde böcekler serbestçe hareket edebiliyor ve çiftleşebiliyor. Ama çiftlikten çıkamıyor ve hiç gün ışığı görmüyorlar.

Çiftlik yapay zeka kullanan bir sistem ile kontrol ediliyor. Isı, nem ve gıda stoğu gibi değişkenler bilgisayarlarla düzenleniyor.

Amaç, böceklerin olabildiğince hızlı çiftleşmesini sağlamak.

Tıbbi kullanım

Yetişkinliğe ulaştıklarında hamam böcekleri, geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir ilacı üretmek için kullanılıyor.

Kangfuxin olarak bilinen madde balık gibi kokuyor ve şekerli bir tadı var.

Başta mide ve bağırsak iltihapları, ülser ve solunum sorunları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Böceklerden geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir madde üretiliyor

Telegraph gazetesine konuşan Shandong Ziraat Üniversitesi'nden Profesör Liu Yusheng "Hamam böcekleri gerçekten mucize bir ilaç. Çok sayıda rahatsızlığı, birçok diğer ilaçtan çok daha hızlı iyileştirebiliyorlar" diyor

'**Ucuz**' bir alternatif

Prof. Liu Çin'in yaşlı nüfus sorununun olduğuna dikkat çekiyor, "Yaşlılar için yeni ilaçlar bulmaya çalışıyoruz ve bunlar genellikle Batı ilaçlarından daha ucuz" diyor.

Uzmanlar, böceklerin çiftliklerden kaçması durumunda bir çevre felaketi yaşanabileceği uyarısını yapıyor.

Hamam böceği üretimi hükümet tarafından destekleniyor ve böceklerden üretilen maddeler birçok hastanede kullanılıyor olsa da, böcek çiftliklerine karşı çıkanlar da var.

Güney Çin Morning Post gazetesine konuşan Pekin'deki Medikal Bilimler Akademisi'nden bir araştırmacı "Böceklerden üretilen ilaç her derde deva değil, hastalıklara karşı mucizevi güçleri de yok" dedi.

Bir diğer akademisyen de çiftliklerde bu kadar çok sayıda hamam böceğinin kapalı tutulmasının riskli olduğuna dikkat çekti.

Çin Bilim Akademisi'nden Profesör Zhu Chaodong "Bir deprem ya da insan hatası sonucu milyarlarca hamam böceğinin doğaya karışması felakete neden olur" diye konuştu.

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