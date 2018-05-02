Çinli araştırmacılar iki yeni cüzzam geni değişkeni tespit etti

PEKİN (AA) - Çinli araştırmacıların, cüzzam hastalığına neden olan iki yeni gen değişkeni tespit ettiği bildirildi.

Çin Bilimler Akademisi Kunming Zooloji Enstitüsünden Yao Gangming başkanlığındaki araştırma grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, "American Journal of Human Genetics"de yayımlandı.

Ülkenin güneyindeki Yünnan eyaletinde, bin 433 cüzzam hastası ve bin 625 sağlıklı bireyin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda bu hastalığa yol açan iki yeni risk geni değişkenine rastlandı.

Cüzzamı tetikleyen 30'dan fazla risk geni arasındaki HIF1A ve LACC1 genlerinde iki yeni hasar değişkeni tespit eden araştırma ekibi, yeni bulunan nadir gen değişkenlerinin cüzzam hastalığının gelişme riskini artırıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Hansen basili adı verilen bir mikroorganizmanın yol açtığı, çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı etkileyebilen ve bulaşıcı bir hastalık olan cüzzam, "lepra" olarak da adlandırılıyor.

Çin'in güneyindeki bazı bölgelerde cüzzam, ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Yünnan eyaletinde 2016 sonu verilerine göre, 50 binden fazla insan, lepra tedavisi görmüştü.

Ülkede rapor edilen toplam cüzzam vakasının dörtte birinin yaşandığı Yünnan'daki 44 vilayette bu hastalık, halen yaygın olarak görülüyor.

