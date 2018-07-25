Çinli ilaç şirketinden aşı alındığı iddiası

Sağlık Bakanlığından, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları satışıyla gündeme gelen Çinli ilaç şirketinden Türkiye'nin de aşı satın aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından, medyada Çin'de bir ilaç şirketinin, kalite ve sağlık standartlarının altında çocuk aşıları sattığı haberlerinin yer alması üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberde adı geçen aşının hiçbir dönemde temin edilmediği ve çocuklara uygulanmadığı belirtilen açıklamada, "Ülkemizde kullanılan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen ve onaylanan İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır." ifadelerine yer verildi.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında çocukluklara ve risk grubunda bulunan yetişkinlere uygulanmak üzere temin edilen aşılarda; DSÖ, Avrupa Birliği İlaç Ajansı, Amerika Gıda ve İlaç İdaresi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen ruhsattan en az birinin mutlaka istendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: