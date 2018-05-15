Cinsel içerikli film izleyenler dikkat! Beyindeki o bölge…

Max Planck Enstitüsü'nde İnsan Gelişimi biriminde görev yapan Alman araştırmacılar, fazla cinsel içerikli film izleyenlerin beyinlerinde yer alan stratum bölgesinin gelişmediğini ortaya koydu.

Berlin'de Charite Universitesi'nde görev yapan Dr. Simone Kuhn ve meslektaşı Jurgen Gallinat, yaşları 21 ile 45 arasında değişen 64 sağlıklı erkeğe cinsel içerikli film izleme alışkanlıklarıyla ilgili sorular sordu.

JAMA Psychiatry'den de yardım alan doktorlar, deneklerin beyinlerinin fiziksel büyüklüğünü gösteren görselleri de elde etti. Bu sayede araştırmaya katılan erkeklerin beyinlerinin cinsel içerikli materyallere verdiği tepkiler gözlemlendi.

BEYİNDEKİ ÖDÜL BÖLGESİ KÜÇÜLÜYOR

Dikkat çekici sonuçlara ulaşan ekip adına konuşan Dr. Kuhn, cinsel içerikli materyallerin gösterildiği denek grubunun beyinlerindeki 'ödül ve motivasyon' ilgili kararların verildiği stratumun bölümünün diğer katılımcılara göre daha küçük olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

