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Cinsel organ eğriliği tedavi edilebilir

Op. Dr. Murad Çeltik (Üroloji Uzmanı) Op. Dr. Murad Çeltik (Üroloji Uzmanı)
SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 21:18 | Son Güncelleme

Op.Dr.Murad Çeltik, cinsel organ eğriliğinin tedavi edilebilir olduğunu belirtti. İşte penis eğriliğiyle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

Cinsel organ eğriliği tedavi edilebilir

1.Penis Eğriliği ne sebeple olur?

Penis eğriliğinin, doğuştan ve sonradan ortaya çıkan (peyronie hastalığı) iki tipi vardır. Sonradan ortaya çıkan penis eğriliği genellikle penis travması sonrası ortaya çıkmaktadır. Peyronie hastalığı adı verilen sonradan ortaya çıkan eğrilikler genellikle 40-50’li yaşlarda görülmektedir. Sürtünerek mastürbasyon yapan veya penis sert halde iken penise darbe alan gençlerde de peyronie hastalığı görülebilir. Gençlerde genellikle doğuştan gelen penis eğrilikleri görülür. Doğuştan olan penis eğriliklerinde tedavi ameliyatla eğriliğin düzeltilmesidir.

2.Doğuştan penis eğriliğinin tedavisi nasıldır?

Doğuştan penis eğriliklerinde tedavide cerrahi teknikler kullanılır. Ameliyatsız yöntemlerle eğrilik düzelmez. Ameliyatta farklı teknikler kullanılır bazı tekniklerde %20-30 oranında tekrarlama olabilir. Bazı teknikler cerrah açısından zor olmasına rağmen tekrarlama oranının hemen hemen hiç olmaması sebebiyle hastalar için avantajlı yöntemlerdir.

3.Sonradan ortaya çıkan penis eğriliğinin tedavisi nedir?

Sonradan ortaya çıkan penis eğriliğine Peyronie Hastalığı ismi verilir. Bu hastalarda başlangıçta ilaç tedavisi önerilir. Bunun haricinde lezyona madde enjeksiyonu, şok tedavisi, traksiyon cihazı uygulamaları kullanılabilmektedir. Başlangıçtan itibaren 8 ay – 1 yıl geçtikten sonra ilişkiyi engelleyecek düzeyde eğrilik olursa ameliyat yapılarak eğriliğin düzeltilmesi gerekir.

4.Doğuştan penis eğriliğinde ameliyat sonrası tekrarlar mı?

Doğuştan penis eğriliğinde, Nesbit yöntemi kullanıldığında tekrarlama ihtimali pek olmaz. Diğer plikasyon yöntemlerinde tekrarlama daha yüksek oranlarda görülebilmektedir.

5.Eğrilik ameliyatlarında hastanede kaç gün kalmak gerekir?

Eğrilik ameliyatlarında hastanede 1 gün kalmak yeterli olmaktadır. Ameliyat sonrası penise bandaj sarılır ve bu sargının her gün değiştirilmesi gerekir. Ameliyattan 1 gün sonra hasta yürüyerek rahatça hastaneden ayrılabilmektedir. Ameliyattan 1-2 gün sonra rahatlıkla işine gidebilir.

6.Eğrilik ameliyatı sonrası sertleşme sorunu ortaya çıkar mı?

Doğuştan penis eğriliği ameliyatı sonrası, cerrah tecrübeli ise sertleşme sorunu ortaya çıkmaz. Peyronie hastalığında, ameliyat sırasında eğri bölgeye yama konulacak olursa, ameliyat sonrası hastaların sertleşme için destekleyici ilaç kullanması gerekebilir.

7. Eğrilik ameliyatından kaç gün sonra cinsel birleşme olabilir?

Eğrilik ameliyatlarından sonra hastalar cinsel birleşmeyi 1 ay sonra gerçekleştirebilirler.

8.Sonradan oluşan penis eğriliklerinde tedavide penis protezi kullanılır mı?

Peyronie Hastalığı yani sonradan ortaya çıkan penis eğriliği olan hastalarda aynı zamanda sertleşme sorunu da varsa ve ağızdan alınan ilaçlarla yeterli sertlik sağlanamıyorsa, bu hastalara penis protezi takılarak hem sertleşme sorunu hem de eğrilik sorunu çözülebilmektedir.

Op.Dr.Murad ÇELTİK

Tel : 0 212 234 58 55

Cep: 536 886 12 96

Web: www.muradceltik.com

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Penis Eğriliği Op.Dr.Murad ÇELTİK

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