Cinsel terapistten olay tavsiyeler

1 GENÇ KADINLARLA BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDEN ADAM



Joel’in, her yıl bir ya da iki kaçamak ilişkisi vardı. Kendisinin hoş kıyafetlerinden ya da süslü akşam yemeklerinden etkilenen, deneyimsiz genç kadınlarla yatıyordu. Ama sadece genç kadınlarla birlikte olmak isteyen bir tip değildi; durum biraz daha karışıktı. Joel’e göre, eşi onu seviyordu ancak ondan etkilenmiyordu. Üstelik eşinin cinsel deneyimi de hayli fazlaydı. Joel kız arkadaşlarını cinsel olarak hayal kırıklığına uğratmaktan endişe duymuyorken, eşini hayal kırıklığına uğratmaktan çekiniyordu. Sonuçlar mı? Performans kaygısı, cinsel gerginlik ve eşine karşı tutkusunun azalması. Ona, yeni bir bakış açısına ihtiyacı olduğunu söyledim; “Ne olursa olsun yatakta eğleneceğiz” gibi bir bakış açısı. Öncelikle, sekse gösterilen ilgiyi azaltmak ve onu yataktaki aktivitelerden biri haline getirmek gerekiyordu. Joel’in ayrıca, eşinin onu ilgi çekici bulduğunu anlamaya ihtiyacı vardı. Ona, eşine kendi hakkında neyi sevdiğini sormasını ve buna inanmasını önerdim. Kaçamak ilişkilerini itiraf etmeye değil, güvensizliğini itiraf etmeye ihtiyacı vardı. Bu durum, eşiyle rahatsız edici konuşmalar yapmaya başlaması, hassas olmayı seçmesi ve güven eksikliğini açığa vurması anlamına geliyordu. Ona, “Eğer bunu yaparsan, daha çok ereksiyon yaşarsın ve daha tutkulu olursun; ikiniz de seksten daha çok keyif alırsınız.” dedim. Ve öyle de yaptılar.

NE YAPABİLİRSİNİZ?



Çuvallamayacağınız aktiviteleri deneyin. Bazı cumartesi akşamları eşinizle yalnız kaldığınız anlarda, her ikinizin de keyif aldığı, güvenli ve güvenli olmayan erotik aktivitelerin listesini yapın: dirty talk yapmak, cinsel organlarınızı okşamak, seksi bir hikaye okumak, ön sevişme olarak değil de zevk için öpüşmek ve soru sormamak gibi. 2 ALTI ÜSTÜ BİRAZ PORNOGRAFİK SEKS İSTEYEN ADAM



Bana geldiğinde, Claudio’nun henüz bir kaçamak ilişkisi olmamıştı. Zira eşini seviyor ve onun seksi olduğunu düşünüyordu. Fakat iyi giden bir cinsel hayatları yoktu. Seks üzerine tartışıyorlar ve sonra haftalarca konusunu bile açmıyorlardı. Claudio’nun dayanacak gücü kalmamıştı. Pornolardaki gibi bir seks istiyordu. “Arada bir deep throat yapmak istiyorum. Ve biraz da anal seks –her gün değil ama belki bir ya da iki ayda bir. Kız arkadaşlarından biriyle üçlü yapmayı ise tartışma konusu bile yapmıyor” dedi. “Problemin eşin olduğunu düşünmek yardımcı olmayacak” dedim. “Başkasından ziyade kendini değiştirmeye çalışmak çok daha kolay.” Claudio’nun öncelikle, gerçek seksin pornoyla aynı olamayacağını anlamaya ihtiyacı vardı. Pornoyu rehber olarak gördüğümüzde ya da partnerimizden ordaki aktris gibi olmasını beklediğimizde, bu problem yaratır.