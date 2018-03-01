Cizre diyaliz merkezi binasına kavuşuyor

Sağlık Bakanlığının yatırım programı kapsamında Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapımına karar verilen diyaliz merkezi binası için ilk kazma vuruldu. Kepçe’nin başına geçen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Nedim Uzun, bismillah dedikten sonra temel açma çalışmaları için ilk kepçeyi vurup, çalışmaları başlattı.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Nedim Uzun’un kepçe operatörlüğüne geçtiği temel açma çalışması için mini bir tören yapıldı. Törene Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. Esra Şahin, Personel Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ersin Yüksel, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ahmet Aksir, Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr, Egemen Unal, ilçe sağlık müdürleri ile Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) sorumlu hekimleri, devlet hastaneleri başhekim ve başhekim yardımcıları ile idari ve mali işler başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Bölgedeki sağlık yöneticilerinin de hazır bulunduğu temel açma çalışmalarını başlatan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Nedim Uzun, "Son günlerde sağlık alanında Şırnak için önemli yatırımlara imza atıyoruz. Bakanlığımız tarafından programa alınan bir çok sağlık tesisinin bitmesi ile birlikte Şırnak sağlıkta çok güzel yerlere gelecektir. Cizre ilçemizde ilk diyaliz merkezi kurulan yerdir zamanla burası ihtiyaca cevap veremez duruma gelişinden dolayı Şırnak il merkezimiz ve Silopi’de de diyaliz üniteleri açıldı ama şuanda Cizre Devlet Hastanesi bitişiğinde modern bir diyaliz ünitesi yapılması için çalışmalara başladık ve bu gün değerli sağlık idarecilerimizle birlikte ilk kazmayı yere vurduk binanın bitişi ile birlikte hastanemiz için 24 dairelik lojmanlar da olacaktır” dedi.

Uzun, bugün ilk kazmayı vurdukları Cizre diyaliz merkezi binasının hayırlı olmasını temenni etti.