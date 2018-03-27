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Cizre’de ilk kez iki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçesi Devlet Hastanesinde 80 yaşındaki Susun Kömür ile 66 Yaşındaki Kumri Kurkmaz’a ameliyatla kalıcı kalp pili takıldı.

Cizre’de ilk kez iki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Şırnak’ın Cizre İlçesi Devlet Hastanesinde 80 yaşındaki Susun Kömür ile 66 Yaşındaki Kumri Kurkmaz’a ameliyatla kalıcı kalp pili takıldı. Cizre Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Serhat Günlü, bu ameliyatın ilçede ilk kez yapıldığını söyledi.
Cizre’de yaşayan 80 yaşındaki Susun Kömür ile 66 Yaşındaki Kumri Kurkmaz rahatsızlanarak Cizre Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan hastalar doktorlar tarafından yapılan muayene ve değerlendirmeden sonra ameliyata alındı. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Serhat Günlü tarafından yapılan başarılı ameliyatlarla Kömür ve Kurkmaz’a kalıcı kalp pili ve şoklama takıldı. Kömür ve Kurkmaz, kendisini hayata döndüren Doktor Günlü’ye teşekkür etti.
Kardiyoloji Uzmanı Doktor Serhat Günlü, Batman, Siirt ve Mardin’de yapılamayan bu riskli işlemin Cizre Devlet Hastanesinde ilk kez yapıldığını belirtti. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep dışında bölgedeki birçok hastanede bu ameliyatın yapılmadığını belirten Günlü, “Bu işlem elektro fizyoloji dediğimiz Kardiyolojinin üst dalıdır ve bu birçok hastanede yapılmaz. Özel hastanelerin bazıları yapıyor ama birçok devlet hastanesinde yapılamıyor. Şırnak’ta Cizre Devlet Hastanesinde bu işlemi biz ilk defa gerçekleştirdik. Bu işlem Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep dışında ilk defa Cizre’de yapılıyor. Bu yüzden Şırnak Kardiyoloji anlamında Anjiyo ve hemodinami laboratuvarı olmamasına rağmen Güneydoğu Anadolu’da dördüncü sırada yer almaktadır” dedi.
Bu işlemin sıfır riske sahip olduğuna vurgu yapan Günlü, “Bu işlem cilt altından bataryası ile birlikte kalbi indükleyecek kabloların takılması ile alakalı bir durumdur. Herhangi bir komplikasyonda gelişmeyecektir. Bu hastalarda gelişebilecek tek komplikasyon pnömotorakstır. Bizde çok dikkatli girişimlerimizi yaptığımız için herhangi bir komplikasyon gelişmedi, gelişmesi de beklediğimiz bir şey değil ve hastalarımızın da ameliyattan sonraki durumları da gayet çok iyi” diye konuştu.

Cizre’de ilk kez iki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Cizre’de ilk kez iki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

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