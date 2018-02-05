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Cizre’de kanser hastasına anlamlı yardım

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 12:57 | Son Güncelleme

Cizre Sivil Toplum Geliştirme Derneği, kanser hastası 11 yaşındaki Yasin Surgit’e yardımda bulundu.Cizre Sivil Toplum Geliştirme Derneği, “Engelleri aşalım” projesi kapsamında kanser hastası ve karaciğer ilik nakli olan 11 yaşındaki Yasin Surgit’e bir adet 82 ekran televizyon, bir adet tek kişilik yatak ve bir adet elbise dolabı hediye etti.

Cizre’de kanser hastasına anlamlı yardım

Cizre Sivil Toplum Geliştirme Derneği, kanser hastası 11 yaşındaki Yasin Surgit’e yardımda bulundu.
Cizre Sivil Toplum Geliştirme Derneği, “Engelleri aşalım” projesi kapsamında kanser hastası ve karaciğer ilik nakli olan 11 yaşındaki Yasin Surgit’e bir adet 82 ekran televizyon, bir adet tek kişilik yatak ve bir adet elbise dolabı hediye etti. Dernek Başkanı Mustafa Orun, Şırnak merkezde ikamet eden Surgit’in, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde geçirmiş olduğu başarılı ilik ameliyatının ardından kente döndüğünü belirterek, “Ancak kirada oturdukları evde yer yatağında kalkıp yatıyordu ve bu durumda onun sağlığını ciddi bir şekilde etkiliyordu. Biz Cizre Sivil Toplum Geliştirme Derneği olarak Surgit’in daha iyi ve hijyenik şartlarda yaşamını sürdürebilmesi için kendi dernek bütçemizle bir adet 82 Ekran televizyon, bir adet tek kişilik yatak ve bir adet elbise dolabı hediye ederek destek olmaya çalıştık. Bu anlamda bu yardımın kardeşimize ulaşmasında emekleri ve destekleri olan bütün üyelerimize teşekkür eder, bu tür yardımların artarak devam etmesini temenni ederim” dedi.

Cizre’de kanser hastasına anlamlı yardım

Cizre’de kanser hastasına anlamlı yardım

Cizre’de kanser hastasına anlamlı yardım

Cizre’de kanser hastasına anlamlı yardım

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