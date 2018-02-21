Cizrelilerden kan bağışına yoğun ilgi

Türk Kızılay Derneği’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde açmış olduğu kan bağışı çadırına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Cizre ilçesi Orhan Doğan Caddesi Hükümet Konağı önünde Kızılay tarafından kan bağış çadırı açıldı. Kızılay’ın kan bağışı çadırına başvurup gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlardan Mustafa Orun, "Kan bağışı hem vücut için hem de insanlık için iyidir. Bir gün belki bana ve başkasına lazım olur. Bu düşünce ile ben de kan bağışına destek verdim ve herkesi de kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Kan bağışlamanın güzel bir şey ve hayat kurtardığına vurgu yapan Ferhan Duruş, "Bağışta bulunmak kan merkezinde kan bekleyen birine el uzatmak gibi bir şeydir. Bence herkes kan bağışlamalı çünkü şuan kan bekleyen o kadar insan var ki. Onun için kan bağışında bulunmak hem insan vücudu için çok yararlı hem de hayat kurtarıyor" diye konuştu.

“Herkesi kan vermeye davet ediyorum”

Cizreli vatandaşlardan Osman Yural ise, gönüllü bir bağışçı olarak herkese kan vermesini tavsiye ettiğini söyledi. Yural, “Kan vermek hem vücut için, hem başkalarının hayatını kurtarmak için çok yararlı bir şey. Herkesi kan vermeye davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.