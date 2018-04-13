"Çocuğunuz 2 yıl üst üste aynı kıyafeti giyiyorsa büyüme geriliği olabilir"

Buse ÖZEL / Özgür KUMANOVALI İSTANBUL, (DHA) -15 Nisan Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Günü kapsaminda, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafindan basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, okul çağı çocuklarının yılda ortalama olarak 4-6 santimetre uzaması gerektiğine dikkat çekti ve çocuğun boy kısalığı, yaşıtlarından ve anne babanın boy ortalamasına göre kısa olması durumunda büyüme geriliğinden şüphelenebileceğini açıkladı. Prof. Dr. Darendeliler ayrıca eğer çocuklar 2 sene üst üste aynı kıyafeti giyebiliyorsa büyüme geriliği olabileceğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE BOY KISALIĞI YÜZDE 3 ORANINDA GÖRÜLÜYOR"

Genetik yapı, beslenme, psikoloji, hormonlar, kemik ve tüm organ sistemlerinin büyümeyi etkilediğine dikkat çekti ve "Büyüme geriliği kendisini boy kısalığı ya da büyümede duraklama olarak kendisini gösterebilir. Toplumda yaşıtlarındaki diğer çocukların en kısasından daha kısa ise bir çocuk ya da 1 sene içinde büyümesinde bir yavaşlama söz konusu ise bu mutlaka tetkike muhtaçtır. Türkiye'de boy kısalığı son araştırmaya göre çocuklarda yüzde 3 oranında görülüyor" dedi.