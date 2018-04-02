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Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Psikolog Muzaffer Dilek,"Eğer çocuğunuzda geç konuşma varsa, söylenen şeyleri tekrarlıyorsa, dönen şeylere aşırı dikkat ediyorsa, yüksek sesten hoşlanmıyorsa, yaşıtlarına uygun davranışlar sergilemiyorsa, yaşıtları ile beraber oynamıyorsa otizm açısından değerlendirme yapılması gerekir" dedi.Tokat’ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizme dikkat çekmek amacıyla bir AVM’de yapılan etkinlikte çeşitli aktiviteler yapıldı.

Psikolog Muzaffer Dilek,"Eğer çocuğunuzda geç konuşma varsa, söylenen şeyleri tekrarlıyorsa, dönen şeylere aşırı dikkat ediyorsa, yüksek sesten hoşlanmıyorsa, yaşıtlarına uygun davranışlar sergilemiyorsa, yaşıtları ile beraber oynamıyorsa otizm açısından değerlendirme yapılması gerekir" dedi.
Tokat’ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizme dikkat çekmek amacıyla bir AVM’de yapılan etkinlikte çeşitli aktiviteler yapıldı. Otizmli öğrencilerin yaptıkları resimlerin sergilendiği etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdi. "Otizm’in farkındayız ya siz?" başlığında düzenlenen etkinlikte velilere otizmle ilgili merak ettikleri konularda bilgi verilirken, otizme dikkat çekildi. Özgür Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Semra Öztürk ise amaçlarının düzenledikleri etkinliğe gelen otistik olmayan çocukları ve yetişkinlere otizmin ne olduğunu anlatmak olduğunun altını çizerek, "Gelenlerle otizm nedir, biliyor musunuz? diye sorular yönelttiğimizde çoğunun bilmediğini görüyoruz. Yetişkinlerden hiç duymayanlar var. Biz onlara otizm ne demek otizmle çocuğun belirtileri nelerdir anlatmaya çalışışıyoruz. Etkinliğe katılan çocuklar otizmli çocuklar değil ama amacımız diğer insanlarda farkındalığı uyandırmak" diye konuştu.

"Otizm zihinsel problem değil iletişim bozukluğu"
Otizmin bir zihinsel problem olmadığını iletişim problemi olduğunu ifade eden Öztürk, "Asperger sendromu dediğimiz otizimlilerin içinde üstün yetenekli çocuklarda olabiliyor. Tamamen bir iletişim problemi. Ama her iletişim problemi olan çocuk tabi ki otizmli değildir. Bunun başka belirtileri de var" diye konuştu.

"Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat"
Psikolog Muzaffer Dilek, otizmin doğuştan gelen yada yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık nörogelişimsel bozukluk olduğunu ifade ederek, "Bu rahatsızlığın nedeni ne ilişkin tam bilgiler bulunmamakla birlikte eğer çocuğunuzda geç konuşma varsa, söylenen şeyleri tekrarlıyorsa, dönen şeylere aşırı dikkat ediyorsa, yüksek sesten hoşlanmıyorsa, yaşıtlarına uygun davranışlar sergilemiyorsa, yaşıtları ile beraber oynamıyorsa otizm açısından değerlendirme yapılması gerekir. Eğer çocuğunuzda bu tarz belirtiler gözlemliyorsanız mutlaka psikiyatri hekimine, çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanına giderek bir değerlendirme yapmanız gerekmektedir. Erken tanı çok önemli. Ne kadar erken tanı alırsa çocuk en kadar erken özel eğitime başlarsa o kadar fazla gelişimi için yol kat eder" ifadelerini kullandı.

"Otizmli çocuklarla ağır zihinsel engelli çocuklar farklı eğitim görmeli"
7 yaşındaki kızı otizmli olan Sebahattin Adıyman, otizmli çocuklarla ağır engelli çocuklar arasında fark olmasını arzu ettiklerini söyledi. Çok ağır zihinsel engellilerle otizmli çocukların aynı kefeye konulduğunu ileri süren Adıyaman, "Zihinsel engelliler ile otizmli çocuklar arasındaki farkı biz anne ve baba olarak biliyoruz ama maalesef eğitim olarak bunun farkında değiliz. Öğretmenlerimiz bunu çok fazla ayırt edemiyor herhalde. Kızım devlet okuluna gidiyor ama orada zihinsel engelli öğrenci ile otizmli çocuğu bir arada eğitmeye çalışıyorlar. Bizim devletimizden bekletimiz farklı eğitim verilmesi" dedi.

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