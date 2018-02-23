Çocuğunuzda göz kayması gözünüzden kaçmasın!

Son yıllarda göz muayenelerinin daha erken yaşlarda yapılması sayesinde, şaşılık ve şaşılığa neden olabilecek göz bozuklukları zamanında fark edilip tedavi edilebiliyor. Özellikle okul öncesi dönemde tedavinin kritik önem taşıdığını belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Şaşılığın tedavisinde gecikilmemelidir. Ne kadar erken düzeltilir ise görme gelişimi o kadar iyi olur. Ancak bunun için çocuğun muayenesinin çok iyi yapılabilmesi ve kayma miktarının ve göz hareketlerinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir” diyor. Çocukluk döneminin sık rastlanan hastalıklarından olan şaşılıkta; gözlerden biri istenilen cisme odaklanırken, diğeri içe, dışa ya da yukarıya doğru kayabiliyor. Toplumda görülme sıklığı yüzde 2-4 olan şaşılık zamanında tedavi edilmediğinde, çocuklarda okul başarısından özgüven kaybına dek birçok soruna yol açabilirken, göz tembelliği gibi çok daha önemli bir hastalığa neden olabiliyor.

Ateşlik hastalık da yol açabiliyor!



Günümüzde şaşılığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, şaşılık gelişiminde düşme ve trafik kazası gibi kafa travmalarından geçirilen beyin ameliyatlarına, genetik faktörlerden kas felçlerine hatta ateşli hastalığa dek birçok faktör rol oynuyor. Şaşılığın doğumdan sonra erken bebeklik döneminde görülebildiği gibi daha sonra da ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt “Eğer ailede ve yakın akrabalarda şaşılık var ise yeni doğan bir bebekte şaşılık gelişme olasılığı artmaktadır. Katarakttan göz tümörlerine dek birçok ciddi göz hastalığının ilk bulgularından biri de şaşılık olabilir. Bu nedenle şaşılığın erken teşhis edilmesi ve nedeninin belirlenmesi önemlidir” diyor.