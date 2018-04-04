Çocuğunuzdaki aşırı terlemenin 7 nedeni

Çocuklar, aktif ve hareketli yapıları nedeniyle, ısısı düşük olan ortamlarda bile daha çok terliyor. Terlemeye özellikle; ağız çevresinde morarma, soluk durması ya da ağlarken tekleme eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir uzman doktora başvurulması gerekiyor. Çünkü terleme, bazı önemli sağlık sorunları nedeniyle de aşırı düzeyde olabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Soner Demirel, önemli hastalıkları habercisi olabilen çocuklarda aşırı terlemenin nedenleri hakkında bilgi verdi.

1. Geniz eti büyüklüğü terleme nedeni

Burun tıkanıklığı ve geniz eti büyüklüğü çocuklarda görülen terlemenin önemli bir nedenidir. Özellikle geniz etinin büyük olması sık nefes alıp vermeye neden olduğu için kalp ritmini hızlandırır ve terlemeye yol açar. Geniz eti büyük olan çocuklarda, terlemeye eşlik eden uyku apnesi de görülmektedir.

2. Alerji ve solunum yolu hastalıklarına dikkat

Çocuklarda görülen solunum yolu hastalıkları ile alerji terlemenin önemli sebepleri arasında yer alır. Solunum yolunun tıkanması ve alerji nedeniyle burun etlerindeki şişmeler ile geniz salgısının artması, sıkıntılı solunuma ve buna bağlı olarak da aşırı terlemeye zemin hazırlar.

3. Kan şekerinin düşmesi terleme ile kendini gösterebilir

Çocuklarda kan şekerinin aşırı düşmesi (hipoglisemi) aşırı terlemeye neden olur. Özellikle bebeklerde titreme, morarma, kalp ritim hızının artmasıyla birlikte ortaya çıkan kan şekerinin düşmesi beslenme isteksizliğine dönüşür. Hipoglisemi sorunu olan çocuklarda dalgınlık ve anormal davranışlar görülebilir. Terleme ile kendini gösterebilen hipoglisemi durumunda, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

4. Terleme, ateş takibi için önemli bir belirtidir

Enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkan yüksek ateş, metabolizmanın hızının artmasına ve terlemeye neden olur. Bu nedenle enfeksiyon takibinde olan bebeğin terlemesi takip edilerek, ateş kontrolü sağlanabilir. Yüksek ateş özellikle bebeklerde hayati önem taşımaktadır. Öncelikle sık sık ateşlenen çocukların, düzenli kontrol altında olması gerekir.

5. Antibiyotik kullanımı terlemeye yo açabilir

Hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotikler, bazı çocuklarda terlemeye neden olabilmektedir. Terlemeyle birlikte kas, eklem ve baş ağrısı ortaya çıkıyorsa enfeksiyona bağlı hastalıklar söz konusudur.

6. D vitamini eksikse ileride terleme sorun olur

Bebeklerde, ilk 12 ay içinde D vitamini eksikliği bulunması durumunda, ileri dönemde terleme sorunları yaşanabilir. D vitamini eksikliği bebeklerde baş terlemesinin de nedenlerinden biridir. Bunun yanında beslenmede de alerjiye yol açan yiyecekler ile baharatlı besinler de terleme faktörlerindendir. Alerjik şikayetlerin tetiklenmesi, terlemeye nedenlerinden biridir.

7. Üşür diye kat kat giydirmek yanlış

Ebeveynlerin ortam ısısını göz önünde bulundurmadan, çocuklarını kat kat giydirmesi terlemeye neden olmaktadır. Hava almayan kumaşlardan yapılan giysiler ve yünlü kıyafetler de terlemenin önemli bir nedenidir. Özellikle bebekler, kalın giysiler içinde beslenme sorunları yaşayabilir. Çocuklar ortam ısısına uygun giydirilmeli, teri emen ve hava alan pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.