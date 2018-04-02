Çocuğunuzun vücudunda kendiliğinden şişlikler oluşuyorsa dikkat!

Central Hospital’dan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Süha Ünüvar uyarıyor; “Lenf bezlerinin büyümesi halinde çocuk, vakit kaybetmeden bir çocuk hastalıkları uzmanına gösterilmelidir.” Lenf bezlerinin bağışıklık sisteminde önemli görevleri vardır Vücutta yaygın olarak bulunan ve bağışıklık sisteminde önemli görevler üstlenen lenf bezleri, dolaşım sisteminin bir parçasıdır. Lenfatik sistem, normal dolaşım sisteminin sirküle ettiği kandan çıkan ve dokulara sızan fazla plazmayı tekrar dolaşım sistemine kazandırmakla görevlidir. Lenf bezleri, lenfatik sistem içinde belli aralıklarla var olur. Vücutta yaklaşık 500-600 kadar lenf bezi bulunur. Bunlar koltuk altları, kasıklar, karın içi, göğüs içi, çene altı, boyun vb. birçok yerde konumlanırlar. Lenf bezlerinin ayrıca vücudun zararlı patojenlere karşı dayanıklılığını artırmak ve vücudu patojenlerden korumak gibi görevleri de vardır. Lenf sisteminin görevi ise vücudu mikroplardan korumak ve tümör hücrelerinin vücuda yayılmasına engel olmaktır.

EN FAZLA ENFEKSİYONLAR NEDENİYLE GÖRÜLÜR



Gerek çocuk gerekse erişkinlerde lenf bezi büyümelerinin en önemli nedeni enfeksiyonlardır. Ancak lenf bezlerinde bakteri, virüs, mantar, parazit gibi zararlı faktörlerin ve tümörlerin vücuda yayılması sırasında da büyüme görülebilir. Çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, konjoktivit, diş eti enfeksiyonları, deri enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve genital bölge enfeksiyonları ilgili bölgelerde lenf bezi büyümesinin görülmesine neden olabilir. Ayrıca lenf bezleri, lenfoma ve lösemi gibi malign hastalıklar nedeniyle de büyüyebilir. Büyüyen lenf bezleri en geç iki hafta içinde normal boyutuna dönmeli Çocuklarda en sık karşılaşılan büyüme ise boyun bölgesindeki lenf bezlerinde meydana gelir. Çünkü üst solunum yolunda yaşanan viral enfeksiyonlar boyun bölgesini direkt etkiler. Başlıcaları ise; enfeksiyoz mononükleoz, kızamıkçık, kızamık, enterovirüsler, adenovirüs, suçiçeği ve sitomegalovirüs enfeksiyonlardır. Bademcik iltihaplarına da neden olan streptokoklar başta olmak üzere, stafilokoklar, difteri, sistemik hastalığa da neden olan tifo, brusella, tüberküloz, mikobakteri, sifiliz gibi etmenler de bakteri enfeksiyonları arasında sayılabilir. Ayrıca toksoplazma, sıtma, kene ısırığı ve mantar hastalıkları da lenf bezi hastalığına neden olan diğer faktörlerdir. Lenf bezlerinin büyümesi halinde çocuk, vakit kaybetmeden bir çocuk hastalıkları uzmanına gösterilmelidir.