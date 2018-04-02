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Çocuğunuzun vücudunda kendiliğinden şişlikler oluşuyorsa dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf bezleri, vücuda giren enfeksiyonlarla savaşma görevi üstlenir. Bu nedenle lenf bezlerinin, özellikle çocukluk döneminde işlevini yerine getirirken sıklıkla büyüdüğü görülebilir.

Çocuğunuzun vücudunda kendiliğinden şişlikler oluşuyorsa dikkat!

Central Hospital’dan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Süha Ünüvar uyarıyor; “Lenf bezlerinin büyümesi halinde çocuk, vakit kaybetmeden bir çocuk hastalıkları uzmanına gösterilmelidir.”

Lenf bezlerinin bağışıklık sisteminde önemli görevleri vardır

Vücutta yaygın olarak bulunan ve bağışıklık sisteminde önemli görevler üstlenen lenf bezleri, dolaşım sisteminin bir parçasıdır. Lenfatik sistem, normal dolaşım sisteminin sirküle ettiği kandan çıkan ve dokulara sızan fazla plazmayı tekrar dolaşım sistemine kazandırmakla görevlidir. Lenf bezleri, lenfatik sistem içinde belli aralıklarla var olur. Vücutta yaklaşık 500-600 kadar lenf bezi bulunur. Bunlar koltuk altları, kasıklar, karın içi, göğüs içi, çene altı, boyun vb. birçok yerde konumlanırlar. Lenf bezlerinin ayrıca vücudun zararlı patojenlere karşı dayanıklılığını artırmak ve vücudu patojenlerden korumak gibi görevleri de vardır. Lenf sisteminin görevi ise vücudu mikroplardan korumak ve tümör hücrelerinin vücuda yayılmasına engel olmaktır.

EN FAZLA ENFEKSİYONLAR NEDENİYLE GÖRÜLÜR

Gerek çocuk gerekse erişkinlerde lenf bezi büyümelerinin en önemli nedeni enfeksiyonlardır. Ancak lenf bezlerinde bakteri, virüs, mantar, parazit gibi zararlı faktörlerin ve tümörlerin vücuda yayılması sırasında da büyüme görülebilir. Çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, konjoktivit, diş eti enfeksiyonları, deri enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve genital bölge enfeksiyonları ilgili bölgelerde lenf bezi büyümesinin görülmesine neden olabilir. Ayrıca lenf bezleri, lenfoma ve lösemi gibi malign hastalıklar nedeniyle de büyüyebilir.

Büyüyen lenf bezleri en geç iki hafta içinde normal boyutuna dönmeli

Çocuklarda en sık karşılaşılan büyüme ise boyun bölgesindeki lenf bezlerinde meydana gelir.

Çünkü üst solunum yolunda yaşanan viral enfeksiyonlar boyun bölgesini direkt etkiler. Başlıcaları ise; enfeksiyoz mononükleoz, kızamıkçık, kızamık, enterovirüsler, adenovirüs, suçiçeği ve sitomegalovirüs enfeksiyonlardır. Bademcik iltihaplarına da neden olan streptokoklar başta olmak üzere, stafilokoklar, difteri, sistemik hastalığa da neden olan tifo, brusella, tüberküloz, mikobakteri, sifiliz gibi etmenler de bakteri enfeksiyonları arasında sayılabilir. Ayrıca toksoplazma, sıtma, kene ısırığı ve mantar hastalıkları da lenf bezi hastalığına neden olan diğer faktörlerdir. Lenf bezlerinin büyümesi halinde çocuk, vakit kaybetmeden bir çocuk hastalıkları uzmanına gösterilmelidir.

ELİNİZE HAREKETLİ YA DA HAREKETSİZ SERTLİKLER GELİRSE DİKKAT!

Lenf bezi büyümelerinin tanısı önce muayene ile daha sonra bazı laboratuvar ve ultrasonik araştırmalar sonucu konulur. Lenf bezleri ele sert, hareketli ya da hareketsiz gelişine göre değerlendirilir. Ayrıca bunların kıvamına, ağrılı, ağrısız oluşuna, kızarıklığına veya normal görünüşüne göre de değerlendirilme yapılabilir. Eğer ilgili bölgeye yakın bir enfeksiyon varsa, lenf büyümesinin nedeni büyük olasılıkla bu duruma bağlanır. Çünkü lenf bezleri, bazen tüm vücudu ilgilendiren bir virüs veya bakteri hastalığı nedeniyle de büyüyebilir. Ancak çocuklarda lenf bezi büyüme vakaları büyük oranda enfeksiyonlara bağlı olarak karşımıza çıkıyor.

TEDAVİ GECİKİRSE CERRAHİ OPERASYON GEREKEBİLİR

Yapılan incelemelerin ardından hastaya, anti enfektif ajanlar verilerek tedavi edilir. Çocukluk hastalıklarında ise hiç tedavi uygulanmasa da, bazen lenf bezlerindeki şişlikler kendiliğinden kısa sürede kaybolur. Fakat tümörlere bağlı olan büyümelerde, ilgili tümöral hastalığa özel tedavi uygulanır. Hastalar koltuk altı, ense, kasık, çene altı ve boyun gibi bölgelerinde, ele gelen ceviz büyüklüğü veya daha irileşmiş sertlikler fark ederse, telaşa kapılmadan bir doktora Başvurmalıdır. Böyle aşamadaki hastalar uzman desteğiyle kısa sürede tedavi, edilebilir. Fakat enfeksiyon sebepli lenf bezleri erken müdahale ile tedavi edilmezse herhangi bir gecikme durumunda cerrahi operasyona gerek duyulacağı bilinmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
lenf bezi Enfeksiyon

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