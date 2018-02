Çocuk bağışıklığında ve alerjide doğru bilinen yanlışlar

Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, çocuk bağışıklığında ve alerjide doğru bilen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

“Çocuk, erişkinin küçültülmüş hali değildir”

Çocuklara verilen her ilacın iki kere düşünülerek verilmesi gerektiğine dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Kliniği’nden Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Günümüzde alerjik hastalıkların sıklığının ve bağışıklık sistemi hastalıkları hakkında farkındalığın hızla artması birçok soruyu da beraberinde getirmiştir. Sağlık, üzücü bir şekilde günümüzde suistimale açık bir pazar haline gelmiştir. İnternetin getirdiği bilgi kirliliği, aktarların önerdiği bilimsel veri tabanı olmayan ’bitkisel’ adı altında masumca görünen yaklaşımlar, eczanelerde Tarım Bakanlığı onaylı satılan bağışıklık sistemi güçlendirici adı altındaki ilaçlar. Unutulmamalıdır ki çocuk, erişkinin küçültülmüş hali değildir” dedi.

“Çocuklara verdiğimiz her ilaç iki kere düşünülerek verilmeli”

Doç. Dr. Mehtap Kılıç şöyle devam etti: “Çocuğun büyüyen bir organizma olduğu, verilen her ilacın büyüyen kemik, göz, akciğer gibi pek çok dokuya etki ettiği göz ardı edilmemelidir. Çocuklara verdiğimiz her ilaç iki kere düşünülerek verilmelidir. Bağışıklık güçlendirici ilaçlar önerildiğinde çocuklarda uzun dönem sonuçlarının olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Bağışıklık sistemi kanserden romatizmal hastalıklara kadar birçok hastalığın savunmasında görev alır. Bu görevi sırasında dışarıdan onu desteklediği iddia edilen ilaçların mutlaka çocuklarda çalışılmış güvenli olduğu gösterilmiş çalışmalar varsa tercih edilmesi gerekir.”