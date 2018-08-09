“Çocuk Dostu Hastane” ile korkularını yenecekler

Projenin ilk etkinliği Medipol Üniversitesi Deneyimsel Eğitim Kulübü öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Hastanenin çocuk polikliniğinde düzenlenen şenlikte, hastane personellerinden oluşan 20 kişilik ekip gönüllü olarak çalıştı, çocuk kliniklerinin duvarları renklendirildi. Hastaneye tedavi olmaya gelen çocuklar, kontrolleri öncesinde onlara özel hazırlanan alanda keyifli vakit geçirdi. Sağlık koşullarına uygun, özel malzemelerin kullanıldığı organizasyonda çocuk hastalar el izi çıkartma, boyama, resim çizme gibi birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı. Etkinlik sırasında çocuklar, doktorlar ile birlikte fotoğraf da çektirdi. Hastane ve doktor korkuları yüzünden tedavi olmak istemeyen çocuklar etkinlik sonunda hastaneyi terk etmek istemedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Baş Hekimi Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Medipol ailesi olarak İstanbul’da ilk kez “Çocuk Dostu Hastane” projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Çocuk hastalara ve yakınlarına psikolojik ve manevi destek vermeyi amaçlayan proje, hem ebeveynlerden hem de tüm Medipol ailesinden tam destek aldı. Gönüllü olarak polikliniğimize gelen çocuklarımız ile büyük bir özveriyle ilgilenen personelimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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