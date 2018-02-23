Çocuk istismarını önlemek için ailelere önemli uyarı

Çocuk istismarının toplumun kanayan yaralarından biri olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Gözde Nilüfer, bu konuda ailelerin ve çocukların bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda çocuk istismarı ile ilgili insanları derinden sarsan haberleri değerlendiren VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Uzman Psikolog Gözde Nilüfer, “İstismar; ihmal, psikolojik, fiziki, cinsel istismar olarak birçok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda en çok gündeme gelen cinsel istismar olmuştur. Cinsel istismar, çocuğa bir başkası tarafından cinsel haz maksadıyla yapılan her türlü eylemi kapsıyor. Bir çocuğun istismara uğraması, psikolojik açıdan onarılması çok derin yaralar açmaktadır. Hayata güvensizlik, içe kapanma, kişilik bozuklukları ve hatta intihar gibi sonuçlara sebep olmaktadır. Çocuk sesini çıkarma gücünü bulamazsa ve bu durum yetişkinler tarafından fark edilip tedbir alınmazsa istismar yıllarca tekrarlanabilir” dedi.

Bu gibi olayların yaşanmaması için öncelikle ailelerin bilinçlenmesi ve çocuklarıyla bu konuda sağlıklı bir iletişim kurmaları gerektiğini ifade eden Nilüfer, “Çocuklara iyi davranışla kötü davranışı ayırt edebilmeleri için mahremiyet bilinci aşılanmalı. Çok küçük yaşlardan itibaren başkalarının yanında giydirilmemeli. Başkasıyla tuvalete ya da banyoya gönderilmemeli. Çocuğa özel bölgeleri olduğu anlatılmalı. Onun yaşına uygun bir dil kullanarak iç çamaşırlarının kapattığı bölgelerinin özel bölgeleri olduğu vurgulanmalı. Onun mahremiyetine evvela aile fertleri saygı göstermeli” dedi.

Başkalarının onu zorla öpmesine, dokunmasına ya da kucağına oturtmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Nilüfer şöyle devam etti:

“İnsanlara ayıp olur düşüncesi ile onu zorlamayın. Çocuk böylece, taciz gibi durumla karşılaştığında bunun normal olmadığını kavrayacaktır. Çocuğunuzu dudağından öpmeyin. Yakın çevrenizdeki kişilerin onu sevmesi ya da öpmesi için de çocuğunuzun onayını alın. Onun hoşuna gitmeyen durumlarla karşılaştığında çekinmeden, korkmadan size anlatması için cesaretlendirin. Kendisine bu gibi davranışlar uygulandığında çığlık atması, varsa etrafından hemen yardım istemesi konusunda bilinçlendirin. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız, onun bu konuda hiçbir suçu olmadığını ve bu tecrübenin onun için ne kadar zorlayıcı olduğunu ona hatırlatın. Çocuklarınızın duygularını size açıkça anlatabilmesi çok önemlidir. Yargılayıcı ya da suçlayıcı olmaktan kaçının. Ona hayır deme hakkı olduğunu ve seslerini çıkarabilmeyi öğretin. Çocuğunuza kendisini korumayı, sınır çizebilmeyi öğretin. Çocuklar, istismara karşı koyacak güce sahip değillerdir. Biz onları korumakla yükümlüyüz. Onların toplum olarak sesi olmak zorundayız. Bu gibi durumlarda yetişkinlerin de durumun üstünü örtbas etmemesi, bu konuda destek araması çocuklarımızın geleceği için çok büyük bir önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.