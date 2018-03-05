Çocuk özlemi duyan annenin 14 yıl sonra gelen ‘Yaşamı’

14 yıl boyunca çocuğu olmayan Derya Ok, yakınlarının yönlendirmesi ile Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Yapılan tedavilerinin ardından Ok, 14 yıl sonra Yaşam ismini verdiği bebeğini kucağına aldı. Diyarbakırlı Derya Ok, 16 yaşında evlendi. İlk zamanlarda mutlu bir evlilik yaşayan Ok, yıllar geçtikçe çocuk sahibi olamamanın verdiği huzursuzlukla psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Çocuk sahibi olmak için 4 kez aşı yöntemine başvuran Ok, bunların hiçbir tanesinde başarı elde edemedi. Aylar geçtikçe umudunu kaybeden Ok, çocuk sahibi olmak için ilaç tedavisi almaya başladı. Bunlardan da sonuç alamayan Ok, tüp bebek yöntemine başvurdu. İlk denemesinde başarı elde edemeyen Ok, dünyaya küstü. Yakınları ve arkadaşlarının ısrarı üzerine Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in yanına giden Ok, burada ilk başta terapi aldı. Psikolojisi düzeltilmesinin ardından uygulanan özel tedavi sonrası Ok, 14 yıl sonra Yaşam ismini verdiği kız çocuğunu kucağına aldı.

“Test yapmaya geldiğimde umudum yoktu”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki Derya Ok, 17 yıllık evli olduğunu söyledi. Kızının şu anda 4 yaşında olduğunu kaydeder Ok, “Bu benim ikinci tüp bebek denememdi. 4 kez aşılama yöntemine başvurdum, ilaç tedavisi oldum fakat hiçbir şekilde çocuğum olmuyordu. Bütün umudumu kaybetmiştim, yakınlarım arkadaşlarım çevrem herkes bana Hakan hocayı önerdi. Bende son kez tüp bebek yöntemine başvurmak için Hakan hocanın yanına geldim. Tedavi uyguladı bana ve Yaşam ismini verdiğimiz kızımı kucağımıza aldık. Çok mutluyum. Artık olmayacak diye düşünüyordum. Hiç olmayacağını düşünüyordum. Hakan hoca ve ekibi çok iyi, bana psikolojik olarak da çok destek oldular. Hiç beklemiyordum, test yapmaya geldiğimde de umudum yoktu. Testin sonucunu pozitif görünce sevinçten havalara uçtum. Çok şükür, şu an kızımın kucağımızda, inşallah ona kardeş yapmak için de geleceğiz” dedi.

Önce psikolojik destek

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer ise, Derya Ok’un 14 yıl süren bir çocuk özleminin olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çoksüer, şöyle devam etti:

“Derya hanım bize geldiğinde birçok merkezi gezmiş, tüp bebek denemelerinde bulunmuştu. 4 aşılama yapılmıştı, ilaç uygulaması almıştı fakat bir türlü çocuk sahibi olamamıştı. Çevresinin yönlendirmesi ile bizim kliniğimize geldi. İlk geldiğinde çok umutsuzdu, tedavi olmak isteyip istememesi ile ilgili tereddütleri vardı. Son tüp bebek uygulaması olarak bize gelmişti, olumsuzlukta bir daha denemeyeceğini söylemişti. Biz öncelikle psikolojik anlamda Derya hanıma destek verdik. Hasta kendini psikolojik olarak rahat hissettikten sonra biz tüp bebek uygulamasına karar verdik. Biz hastaya özgü düşük ve orta doz ilaç tedavisi verdik. Amacımız yumurta kalitesini arttırmaktı. Sonrasında yumurtaları aldık, ardından hastamıza embriyo aşısı uyguladık. Rahmin de güçlenmesi için rahmin içerisini kalınlaştırdık. Sonrasında embriyomuzu transfer ettik. Ardından da mutlu haberi aldık. Kalp atışı duyduktan sonra da Derya hanımın acaba bir şey olacak mı korkusu vardı. En sonunda kızımız sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Artık yaşam bebek de kardeş istiyor, inşallah kardeşi için çalışmalarımız devam edecek.”