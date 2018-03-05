HABER

Çocuk özlemi duyan annenin 14 yıl sonra gelen ‘Yaşamı’

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

14 yıl boyunca çocuğu olmayan Derya Ok, yakınlarının yönlendirmesi ile Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç.

Çocuk özlemi duyan annenin 14 yıl sonra gelen ‘Yaşamı’

14 yıl boyunca çocuğu olmayan Derya Ok, yakınlarının yönlendirmesi ile Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Yapılan tedavilerinin ardından Ok, 14 yıl sonra Yaşam ismini verdiği bebeğini kucağına aldı.
Diyarbakırlı Derya Ok, 16 yaşında evlendi. İlk zamanlarda mutlu bir evlilik yaşayan Ok, yıllar geçtikçe çocuk sahibi olamamanın verdiği huzursuzlukla psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Çocuk sahibi olmak için 4 kez aşı yöntemine başvuran Ok, bunların hiçbir tanesinde başarı elde edemedi. Aylar geçtikçe umudunu kaybeden Ok, çocuk sahibi olmak için ilaç tedavisi almaya başladı. Bunlardan da sonuç alamayan Ok, tüp bebek yöntemine başvurdu. İlk denemesinde başarı elde edemeyen Ok, dünyaya küstü.
Yakınları ve arkadaşlarının ısrarı üzerine Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in yanına giden Ok, burada ilk başta terapi aldı. Psikolojisi düzeltilmesinin ardından uygulanan özel tedavi sonrası Ok, 14 yıl sonra Yaşam ismini verdiği kız çocuğunu kucağına aldı.

“Test yapmaya geldiğimde umudum yoktu”
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki Derya Ok, 17 yıllık evli olduğunu söyledi. Kızının şu anda 4 yaşında olduğunu kaydeder Ok, “Bu benim ikinci tüp bebek denememdi. 4 kez aşılama yöntemine başvurdum, ilaç tedavisi oldum fakat hiçbir şekilde çocuğum olmuyordu. Bütün umudumu kaybetmiştim, yakınlarım arkadaşlarım çevrem herkes bana Hakan hocayı önerdi. Bende son kez tüp bebek yöntemine başvurmak için Hakan hocanın yanına geldim. Tedavi uyguladı bana ve Yaşam ismini verdiğimiz kızımı kucağımıza aldık. Çok mutluyum. Artık olmayacak diye düşünüyordum. Hiç olmayacağını düşünüyordum. Hakan hoca ve ekibi çok iyi, bana psikolojik olarak da çok destek oldular. Hiç beklemiyordum, test yapmaya geldiğimde de umudum yoktu. Testin sonucunu pozitif görünce sevinçten havalara uçtum. Çok şükür, şu an kızımın kucağımızda, inşallah ona kardeş yapmak için de geleceğiz” dedi.

Önce psikolojik destek
Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer ise, Derya Ok’un 14 yıl süren bir çocuk özleminin olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çoksüer, şöyle devam etti:
“Derya hanım bize geldiğinde birçok merkezi gezmiş, tüp bebek denemelerinde bulunmuştu. 4 aşılama yapılmıştı, ilaç uygulaması almıştı fakat bir türlü çocuk sahibi olamamıştı. Çevresinin yönlendirmesi ile bizim kliniğimize geldi. İlk geldiğinde çok umutsuzdu, tedavi olmak isteyip istememesi ile ilgili tereddütleri vardı. Son tüp bebek uygulaması olarak bize gelmişti, olumsuzlukta bir daha denemeyeceğini söylemişti. Biz öncelikle psikolojik anlamda Derya hanıma destek verdik. Hasta kendini psikolojik olarak rahat hissettikten sonra biz tüp bebek uygulamasına karar verdik. Biz hastaya özgü düşük ve orta doz ilaç tedavisi verdik. Amacımız yumurta kalitesini arttırmaktı. Sonrasında yumurtaları aldık, ardından hastamıza embriyo aşısı uyguladık. Rahmin de güçlenmesi için rahmin içerisini kalınlaştırdık. Sonrasında embriyomuzu transfer ettik. Ardından da mutlu haberi aldık. Kalp atışı duyduktan sonra da Derya hanımın acaba bir şey olacak mı korkusu vardı. En sonunda kızımız sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Artık yaşam bebek de kardeş istiyor, inşallah kardeşi için çalışmalarımız devam edecek.”

Çocuk özlemi duyan annenin 14 yıl sonra gelen ‘Yaşamı’

Çocuk özlemi duyan annenin 14 yıl sonra gelen ‘Yaşamı’

Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...O ülkede alarm verildi! İki ayrı patlama sesi...
Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuşGürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

İlginizi Çekebilir

Yumurtalık kanseri babadan geçiyor

Yumurtalık kanseri babadan geçiyor

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir

Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir

Küçük değil doğal ve nefes alan burun güzeldir

Küçük değil doğal ve nefes alan burun güzeldir

Nefes borusuna kaçan fıstık 3 ay sonra anlaşıldı!

Nefes borusuna kaçan fıstık 3 ay sonra anlaşıldı!

Reflü hastalarına 10 öneri!

Reflü hastalarına 10 öneri!

Bu hormonlar kadın doğasının şifrelerini veriyor!

Bu hormonlar kadın doğasının şifrelerini veriyor!

Görmenin sessiz hırsızı glokoma karşı önleminizi alın!

Görmenin sessiz hırsızı glokoma karşı önleminizi alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.