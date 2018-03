Çocuk özlemi duyan annenin 14 yıl sonra gelen ‘Yaşamı’

14 yıl boyunca çocuğu olmayan Derya Ok, yakınlarının yönlendirmesi ile Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Yapılan tedavilerinin ardından Ok, 14 yıl sonra Yaşam ismini verdiği bebeğini kucağına aldı.

Diyarbakırlı Derya Ok, 16 yaşında evlendi. İlk zamanlarda mutlu bir evlilik yaşayan Ok, yıllar geçtikçe çocuk sahibi olamamanın verdiği huzursuzlukla psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Çocuk sahibi olmak için 4 kez aşı yöntemine başvuran Ok, bunların hiçbir tanesinde başarı elde edemedi. Aylar geçtikçe umudunu kaybeden Ok, çocuk sahibi olmak için ilaç tedavisi almaya başladı. Bunlardan da sonuç alamayan Ok, tüp bebek yöntemine başvurdu. İlk denemesinde başarı elde edemeyen Ok, dünyaya küstü.

Yakınları ve arkadaşlarının ısrarı üzerine Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in yanına giden Ok, burada ilk başta terapi aldı. Psikolojisi düzeltilmesinin ardından uygulanan özel tedavi sonrası Ok, 14 yıl sonra Yaşam ismini verdiği kız çocuğunu kucağına aldı.