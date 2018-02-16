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Çocuk Sağlığı için okul kantinleri denetleniyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2018 13:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü, okullarda hizmet veren kantinlerin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Çocuk Sağlığı için okul kantinleri denetleniyor

Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü, okullarda hizmet veren kantinlerin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Çocuk sağlığı konusunda titizlikle davranan Burhaniye Belediyesi, ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve lise kantinlerindeki kontrollerini sürdürüyor.
Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yer alan tüm okullarda gerçekleşen denetimlerde; gıda maddelerinin son tüketim tarihi, hijyen ve çalışma ruhsatları kontrolleri yapılıyor. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal çocuk sağlığının önemine dikkat çekerek, “Çocuklar bizim çocuklarımız. Burhaniye Belediyesi olarak, okul kantinlerinde öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek unsurların olup olmadığıyla ilgili denetimleri sıklıkla yapıyoruz. Belediye zabıta ekiplerimiz ayrıca, işletme sahiplerine okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için gerekli uyarılarda bulunuyor ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veriyor. Kontrollerimiz yıl boyunca sürecek. Biz her an her yerde denetimdeyiz” diye konuştu.

Çocuk Sağlığı için okul kantinleri denetleniyor

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