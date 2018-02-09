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Çocuklar ağırlıklarının yüzde 10'u kadar çanta yükü taşımalı

SAĞLIK HABERLERİ | 09.02.2018 17:21 | Son Güncelleme

Gün boyu televizyon ve bilgisayar karşısında geçirilen saatler, hareketsizlik, okul çantasının yanlış taşınması ve duruş bozuklukları nedeniyle çocuklarda bel ve sırt ağrısı gibi şikayetler gün geçtikçe artıyor. Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu 'Pek çok ülkede yapılan araştırmalarda; okul çantası ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerektiğini belirtiliyor. Örneğin 40 kg’lık bir çocuk için okul çantası ağırlığı maksimum 4 kg olmalı' diyerek konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Çocuklar ağırlıklarının yüzde 10'u kadar çanta yükü taşımalı

Gün içerisindeki faaliyetler, masa veya bilgisayar başındaki oturuş şekilleri ve okula giderken taşınan çantalarda yanlış seçimler, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda bel ve omurilik hastalıklarına yakalanma riskini arttırıyor. Çalışmalar okul çağındaki çocuklarda sırt çantası ile kötü postür (duruş) gelişmesi riskini bazı ülkelerde %70'lere vardığını gösteriyor.

Okul çantasının yanlış taşınması risk faktörüdür

Okul çantası seçimi ve kullanımına dair velilere önemli uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu:“Omurga dengesinin olgunlaştığı birinci ve en önemli dönem 7-8 yaş grubudur. Bu dönemde çocuğun okula başlaması ile oturma süresi uzar. İkinci dönem ergenliktir ki bu 13-15 yaş döneminde çocuğun oturma süresi daha da uzar. Ev ve okuldaki dersler, televizyon seyretme, bir müzik aleti çalma ve bilgisayar başında geçen süreler hep oturularak yapılan aktiviteledir. Ayrıca, bu dönemlerde sırt çantası, okul çağı çocuklarında en sık karşılaşılan yüklenme nedenidir. Omurganın tekrarlayan statik yüklenmesi sadece erişkinlerde değil aynı zamanda çocuklarda da bel-boyun ağrısı ve omurganın kötü gelişimi için risk faktörüdür. Ağır sırt çantası taşındığında vücudu dengede tutmak için vücut öne eğilir, bu da bel, sırt ve boyun ağrıları ile omurga deformitelerine neden olabilir. En önemlisi öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini, bazı defter ve kitapların okulda bırakılması, okul çantalarının sırt bağlarının simetrik olması, sırt çantaları yerden doğru bir hareketle kaldırılması gerektiğini ve bu noktaların okulda eğitimciler, aile ve öğrencinin kendisi tarafından takip edilmesi gerektiğini” belirtti.

Yanlış çanta kullanımında çocukların omurga ve ayak şekillenmesinin ve yürümenin bozabileceğini ve bel-boyun ağrılarına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu: “Bunlardan kaçınmak için yanlış sırt çantasının kullanımının mutlaka düzeltilmesi gerekir“ dedi.

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Çocuk çanta ağırlığı

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