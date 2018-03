Çocuklar bağımlılıklara karşı Yeşilay’ın yanında

Bursa’da, Yeşilay’ın “Bağımlılıkla mücadele için bir sebebim var” sloganına ortak olan Nurettin Gülten Kutlucan İlköğretim Okulu 2/D sınıfı öğrencileri, sigara, alkol gibi bağımlılıklara karşı durmak için Yeşilay’la bir araya geldi.

Sınıf öğretmeni Gonca Taşçı, Türkçe öğretmeni Übeyit Demir ve rehber öğretmen Figan Çelik, Yeşilay’ın 98. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 2/D sınıfı öğrencileri ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanarak, çocukların yazdığı şiirlerle bağımlılıklara karşı olduklarını belirttiler. Bağımlılıkların sadece sigara, alkol olmadığını söyleyen çocuklar, Yeşilay’ın her çeşit bağımlılıkla savaştığını söylediler.

Yeşilay’ın bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını belirten Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, “Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızı bağımlılık konusunda şuurlandırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yeşilay 98 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde, yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz. Bu yıl da ’Yeşilaycı olmak, bağımlılıklardan uzak durmak, sağlıklı yaşamak için bir sebebim var’ diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Sunumun ardından öğrencilere yiyecek ve içecek dağıtıldı. Yiyeceklerin yenmesiyle Yeşilay Şube Genel Sekreteri Mehmet Suat Arvas, çocuklarla Yeşilay konusunda konuşup çeşitli sorular sordu. Faaliyetin bitmesi ile çocuklar okuluna geri döndü.