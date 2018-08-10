Çocuklar da romatizma olur

LEFKOŞA, (DHA)-ROMATİZMA hastalığının sadece erişkin ve yaşlılarda görülebilen bir hastalık olduğuna ilişkin toplumda yaygın bir inanış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocukluk yaş grubunun da romatizmal hastalıklardan etkilenebileceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocuklarda görülen romatizmal hastalıklar hakkında yaptığı açıklamada, eklem, kas ağrıları ve ateş gibi sağlık sorunları yaşanmasının romatizmaya işaret edebileceğini, bu belirtilerle gelen şikayetlerde mutlaka doktor muayenesi gerektiğini, romatizmal hastalıklarda özellikle erken teşhis ile olası gelişim sorunlarına karşı önlemler alınabileceğini belirtti.

Romatizma hastalığının sadece erişkin ve yaşlılarda görülebilen bir hastalık olduğuna ilişkin toplumda yaygın bir inanış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocukluk yaş grubunun da romatizmal hastalıklardan etkilenebileceğini ifade etti.

“ÇOCUKLARDA UZUN SÜRELİ VE ŞİDDETLİ AĞRILAR, ROMATİZMA HASTALIKLARININ İŞARETİ OLABİLİR”