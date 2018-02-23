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Çocuklar kanserde "erken tanı" için yarışıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.02.2018 11:37 | Son Güncelleme

Erzurum'daki ilkokul öğrencileri, İl Sağlık Müdürlüğünce "Sevdiklerimi En Çok Ben Korurum" temasıyla başlatılan yarışma kapsamında kanserde erken tanı için yakınlarını sağlık kuruluşlarına gönderiyor

Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğünce "Sevdiklerimi En Çok Ben Korurum" temasıyla başlatılan ödüllü yarışma kapsamında ilkokul öğrencileri, kanserde erken tanı için yakınlarını sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle 30 yaş üzerindekileri kanser taramasına teşvik etmek amacıyla "Sevdiklerimi En Çok Ben Korurum" temasıyla 19 Şubat’ta başlatılan ve ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan ödüllü yarışma 13 Nisan’a kadar devam edecek.

Çocukların birinci derecede yakınlarını kanser taramalarına yönlendirmesi hedeflenen yarışmada, yetkililer çocuklara kanserde erken teşhisin önemini anlatarak 30 yaş üzerindeki vatandaşlara da ücretsiz kanser taraması yapacak.

Bu kapsamda söz konusu tarihlerde öğrenciler kendilerine verilen koçanları doldurarak, ilgili yaş aralığında taramaya uygun olan kişileri koçanın bir nüshasıyla sağlıkevine, toplum sağlığı merkezine, ilçe sağlık müdürlüğüne, aile hekimlerine veya Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) yönlendirecek.

Bu kurumlara yönlendirilen kişilerin yaptırdıkları her taramada öğrenci puan kazanacak ve toplam puanı en yüksek olan öğrencilere törenle çeşitli hediyeler verilecek.

- Erken teşhis, tedavinin başarılı olması için atılan ilk ve en önemli adımdır

Kanserde erken teşhisin tedavi için önemli bir etken ve kanserin önemli halk sağlığı sorunu olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kanser dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci en sık ölüm sebebi. 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri taraması için iki yılda bir tekrarlanacak mamografi çekimi, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere bağırsak kanseri taraması için iki yılda bir tekrarlanacak GGK testi, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanserine yönelik olarak beş yılda bir tekrarlanacak HPV DNA testi ücretsiz olarak yapılmaktadır."

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