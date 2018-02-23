Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğünce "Sevdiklerimi En Çok Ben Korurum" temasıyla başlatılan ödüllü yarışma kapsamında ilkokul öğrencileri, kanserde erken tanı için yakınlarını sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle 30 yaş üzerindekileri kanser taramasına teşvik etmek amacıyla "Sevdiklerimi En Çok Ben Korurum" temasıyla 19 Şubat’ta başlatılan ve ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan ödüllü yarışma 13 Nisan’a kadar devam edecek.

Çocukların birinci derecede yakınlarını kanser taramalarına yönlendirmesi hedeflenen yarışmada, yetkililer çocuklara kanserde erken teşhisin önemini anlatarak 30 yaş üzerindeki vatandaşlara da ücretsiz kanser taraması yapacak.

Bu kapsamda söz konusu tarihlerde öğrenciler kendilerine verilen koçanları doldurarak, ilgili yaş aralığında taramaya uygun olan kişileri koçanın bir nüshasıyla sağlıkevine, toplum sağlığı merkezine, ilçe sağlık müdürlüğüne, aile hekimlerine veya Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) yönlendirecek.