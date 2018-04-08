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Çocuklar ritim tuttu

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında LÖSEV Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlediği ritim atölyesine katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.Nilüfer Belediyesi, LÖSEV Bursa iş birliyle 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle lösemili çocuklara yönelik ritim atölyesi düzenledi.

Çocuklar ritim tuttu

Nilüfer Belediyesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında LÖSEV Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlediği ritim atölyesine katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.
Nilüfer Belediyesi, LÖSEV Bursa iş birliyle 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle lösemili çocuklara yönelik ritim atölyesi düzenledi. Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen atölyeye 7-13 yaş arası 13 çocuk katıldı. Çocuklar, Nilüfer Belediyesi Ritim Eğitmeni Akın Togay eşliğinde, hem enstrümanları öğrendi hem de djembe, darbuka, bongo ve tumba çalarak ritim tuttu.
Renkli anların yaşandığı etkinlikte, çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Çocuklar ritim tuttu

Çocuklar ritim tuttu

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