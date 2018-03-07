Çocuklarda 5 günden uzun süren ateşe dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Uçlar, grip tanısı konulan bir çocukta 5 günden uzun süren yüksek ateşe dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Erkan Uçlar, çocuklarda grip hastalığı hakkında bilgi verdi. Gribin çocuklarda yetişkinlere benzer belirtiler gösterdiğini fakat daha hızlı seyrettiğini ifade eden Uçlar, "Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklarda, grip hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebilir. Yüksek ateş, karın ağrıları ve özellikle kusma çocuklarda daha şiddetli olmaktadır. Kusma nedeniyle vücuttaki sıvı kaybı da fazla olduğu için hastanede tedavi edilmesi gerekebilmektedir" dedi.

"Hasta çocuk iyileşene kadar okula gönderilmemeli"

Grip tanısı konulan bir çocukta 5 gün süren yüksek ateş olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uçlar, "Ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek ve izole bir şekilde bakımını sağlamak gerekmektedir. Yaklaşık 5-7 gün boyunca çocuklar evde sağlıklı beslenmeli ve doktorunun verdiği ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Bir hasta çocuğun tüm sınıfı olumsuz yönde etkileyeceği ve hasta edebileceği unutulmamalıdır" ifadelerini kaydetti.