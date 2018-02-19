Çocuklarda altını ıslatma sorunu

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, altını ıslatan çocukların en geç 6 yaşında üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir tedavi planı yapılması gerektiğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Kliniğinden Opr. Dr. Mustafa Çağlar çocukların büyük bir çoğunluğunun altını istem dışı ıslattığını belirterek önemli bilgiler paylaştı. Dr. Çağlar, “Altını ıslattığı için çocuğa bağırmak, hakaret etmek, suçlamak, cezalandırmak, çocukta özgüven kaybı, içine kapanma, sosyal izolasyon, okul başarısında düşüklük, depresif eğilimler, suçluluk duygusu gibi oldukça ciddi psikososyal sorunlar ortaya çıkarabilir. Hemen ve önemle belirtmeliyim ki altını ıslatmanın kendisinden çok, bu çocuklara ailelerin ve toplumun yanlış tutumları zarar vermektedir. Bilinçli ya da bilinçsiz eğer bir çocuk altını ıslatıyorsa rahatsız olduğu bir durum var demektir. Alt ıslatma davranışının yaygın olması bunun önemsiz olduğu anlamına gelmez. Eğer çocuk 5 yaşını doldurmasına rağmen hala altını ıslatmaya devam ediyorsa profesyonel yardım almalıdır. Tedaviye başlamadan önce çocuğun motive edilmesi gerekir. Bunun içinde anne babanın çocukla sıcak bir iletişim kurması, problemin çözüleceğine dair çocuğa güven vermesi gerekir. Her çocuk sabah uyandığında kuru kalkmak ister. Yatağını ıslattığı zamanlarda bu durumdan dolayı sıkıntı ve utanç duyar. Bu sorunu düzeltmek için su içirmemek ya da gece rastgele saatlerde çocuğu uyandırmak hastalığın tedavisi için kökten bir çözüm değildir. Sadece yatağın o gece kuru kalmasını sağlar” dedi