Çocuklarda bahar alerjisi okul başarısını düşürüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte alerjiden etkilenen insan sayısında ciddi bir artış görüldüğünü ifade eden Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Yükselen, polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte, polenlere alerjisi olan çocuklarda saman nezlesi, göz nezlesi ve astım gibi klinik durumların tümüne dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, çimen, çayır ve hububat polenleri ile kızılağaç, fındık ağacı ve huş ağacı gibi ağaç polenlerinin ciddi rahatsızlıklar verebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bahar nezlesisinin çevresel alerjenlere karşı duyarlılığı olan kişileri etkileyeceğini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Yükselen; “Yapılan araştırmalara göre, anne veya babası alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma ihtimali yüzde 30, her iki ebeveyni alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma oranı yüzde 60’tır. Polen, nefes yoluyla solunum yollarımıza ulaşır ve polenler cilt, saç ve gözlere de yerleşebilir. Bu durum, alerjik olmayan çocuklarda sorun oluşturmaz iken, alerjik olan çocuklarda bağışıklık sistemi harekete geçer ve burunda, gözlerde veya bronşlarda alerjik iltihaplanma dediğimiz tepki görülür” dedi. Prof. Dr. Yükselen ayrıca, bu tepkilerin sonucunda hapşırma, burun akıntısı, burunda kaşıntı, burunda tıkanıklık belirtileri ile gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve gözde sulanma ile ortaya çıkan göz nezlesi veya öksürük, hırıltı atakları şeklinde beliren alerjik astım gibi rahatsızlıklarla karşılaşılabileceğini söyledi.

Polen alerjisi olan çocukların, burunlarındaki tıkanıklık ve akıntının uyku kalitelerini sıkça bozabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yükselen; “İyi bir uyku alamayan çocuklar, gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hissetmekte, bu durum da okul başarısını ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Önlem alınmazsa ileri vakalarda yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, sinüzit ve orta kulak iltihabı gelişebilmektedir. Bazı alerjik hastalarda, egzema dediğimiz bahar aylarında özellikle giysinin örtmediği açık vücut bölgelerinde ciltte kaşıntı, kuruluk, kızarıklık gibi belirtiler de ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

Zengin vitaminli sebze ve meyveler iyi geliyor

Alerjik hastalıkların hepsinde olduğu gibi bahar alerjilerinde de, antioksidan vitamin alımının önem taşıdığını da belirten Prof. Dr. Yükselen; “A, C, D ve E vitaminlerinin alerjiden korunmada veya alerji belirtilerinin azalmasında önemli etkileri bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en iyi yolu kaliteli beslenmekten geçer. Vitamin açısından zengin sebze ve meyveler, kompleks karbonhidratlar ve proteinlerin her gün yeterli miktarda tüketilmesi, omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinin dengeli bir şekilde alınması gerekir” ifadelerini kullandı.