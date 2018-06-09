Çocuklarda böbrek nakli konuşuldu

Selin GÜRSEL - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - ÇOCUK hastalardaki kronik böbrek yetmezliği konusunda en iyi tedavi olan böbrek nakli alanında çalışan hekimler için ‘Çocuk Böbrek Nakli Güncelleme Sempozyumu' gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşan İstinye Üniversitesi Hastanesi, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Dinçkan "Türk Nefroloji Derneği’nin rakamları baz alındığında; yılda 3200 civarında böbrek nakli gerçekleşiyor. Bu rakamlar içerisinde pediatrik nakil yüzde 6-7 diyebiliriz. Esasında bunun olması gereken sayısı yüzde 10-15 arasında" dedi. Sempozyum İstinye Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Başkanı ve Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ozan Özkaya ve Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve TİGED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) ile İstinye Üniversitesi Hastanesi tarafından İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, çocuklarda böbrek nakline hazırlık, böbrek nakli cerrahisi, nakil sonrası izlem, hasta uyumunda karşılaşılan sorunlar ve nakil edilen organların takiplerde neden kaybedildiği ile ilgili sunumlar gerçekleşti.

“ÇOCUKLARIMIZA BÖBREK NAKLİ ŞANSINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ” Bu tür toplantıları her sene düzenli olarak yaptıklarını belirten Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, “Amacımız çocuk böbrek hastalıkları uzmanlarını ve çocuk böbrek nakli yapan cerrah arkadaşlarımızı güncel bilgilerle donatmak. Bu konu hakkında son yıllarda, yurt dışında hakikaten önemli gelişmeler oluyor. Nakledilen organın çocuklarda uzun yıllar fonksiyon görmeye devam etmesi şart. Çünkü biz çocuklara bu nakilleri, 6 aylıkken, 1 yaşında veya 5 yaşında yaptığımızda bir ömür boyu o organın yaşaması gerekiyor. Bunu uzun süre yaşatmak için de çok güncel gelişmeler oluyor. Şimdi bu güncel bilgileri uzman arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Tabii ayrıca bunun zorluklarını ve özellikle mesane problemi olan çocuklarda nasıl nakil yapılıyor ve bunların nasıl takip edilmesi gerektiğini de arkadaşlara anlatıyoruz. Böylece bu çocuklarımıza da böbrek nakli şansını vermeye çalışıyoruz. Bütün amacımız bu bilgileri genç arkadaşlarımıza iletmek. Yine aynı şekilde halkımıza da güncel bilgileri bu şekilde ileterek, ‘benim çocuğum böbrek nakli olmaz’ veya ‘imkansız dediler’ düşüncesinden onları uzaklaştırıp onlara doğru ve iyi mesajları vermeye çalışıyoruz” dedi.

BÖBREK YETMEZLİĞİ BÖBREK NAKİLE SEBEP OLMASIN Çocuklarda yapılan böbrek naklinden önce böbrek yetmezliği safhasına dikkat çeken Prof. Dr. Söylemezoğlu, “Çocuklarımızın böbrek yetmezliğine gitmemesi için çalışmalar yapmak, koruyucu önlemler almak gerekiyor. Dolayısıyla böbrek hastası olan çocuklarda daha böbrek nakline, böbrek yetmezliğine gitmeden önce yeterli tedaviyi almalarını sağlamamız gerekiyor. Ama o aşamaya gelenlere de ameliyat şansını da vermemiz gerekiyor. Onun için çabalıyoruz” şeklinde konuştu. “BÖBREK NAKLİ KONUSUNDA İLK 10 İÇERİSİNDEYİZ” Türkiye’de pediatrik nakil konusunda iyi durumda olunduğunu belirten İstinye Üniversitesi Hastanesi, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Türkiye organ nakli alanında, bölge ülkeleri içerisinde oldukça iyi durumda. Gerek yapılan nakillerin sayıları gerekse nakillerin türlerini ve başarısını baz aldığımızda, özellikle karaciğer nakilleri konusunda, dünyada ön sıralarda, böbrek nakli konusunda da ilk 10 içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii pediatrik nakiller, bu nakil sayıları içerisinde özellikli bir alan. Çünkü çocuklar. Bunların çok küçük olanları, çok farklı hastalıklara sahip olanları var. Özellikli bir nakil. Bu yüzden de bu tür nakillerin deneyimli, bu konuda emek vermiş nakil merkezlerinde yapılmasınındaha doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.