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Çocuklarda diyabet nasıl anlaşılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 16:55 | Son Güncelleme

Çocuklarda diyabet teşhisi aslında zor değil. Erişkinlerde diyabet uzun süre sinsi şekilde seyredebiliyor fakat çocuklarda insülin eksik olduğu için belirtiler çok açıktır.

Çocuklarda diyabet nasıl anlaşılır?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Eren, çocuklarda diyabet belirtilerinin çok açık olduğunu belirterek, "Çok su içme, sık sık tuvalete çıkma, kilo kaybı, çok yemesine rağmen kilo alamama hatta gece altını ıslatmayan çocukların altlarını ıslatmaya başlaması gibi şeyler diyabetin belirtileri olabilir" dedi.

Eren, diyabetin insülin eksikliği veya iş görememesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi. Diyabetin, yetişkinlere göre çocuklarda daha az görüldüğüne dikkati çeken Eren, "Çocukluk çağındaki diyabette sorun insülin eksikliği yani vücutta insülin bir şekilde eksiliyor ve çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor. Tüm diyabetlerin yüzde 90'ı tipik diyabet. Tip1 insülin eksikliği, Tip2 insülin etkisizliği. İnsülin var ama etkilemiyor. Çocuklardaki diyabetin yüzde 90'ı Tip1 diyabet yani insülinin eksik olması. Bu nedenle diyabetli çocuklara insülin tedavisi veriyoruz." diye konuştu.

DİKKATLİ ANNE BABALAR TEŞHİSİ KENDİLERİ KOYABİLİYOR

Eren, çocuklardaki diyabet belirtilerine de değinerek, şöyle devam etti: "Çocuklarda diyabet teşhisi aslında zor değil. Erişkinlerde diyabet uzun süre sinsi şekilde seyredebiliyor fakat çocuklarda insülin eksik olduğu için belirtiler çok açıktır. Mesela çok su içme, sık sık tuvalete çıkma, kilo kaybı, çok yemesine rağmen kilo alamama hatta gece altını ıslatmayan çocukların altlarını ıslatmaya başlaması gibi şeyler diyabetin belirtileri olabilir. Bazı dikkatli anne babalar diyabet teşhisini kendileri dahi koyabiliyor."

Türkiye'de yaklaşık 20 bin çocuğun diyabet hastası olduğunu belirten Eren, şunları kaydetti: "Tip1 diyabetinin belli bir nedeni yok aslında. Nedeni bilinmeyen hastalıklar içerisinde. Dünyada giderek artıyor. Bunu biliyoruz ama nedeni hala belli değil. Bir şekilde insülin yapan hücreler kendi kendine azalıyor, kayboluyor ve kalıcı insülin eksikliği meydana geliyor. Çevresel ve genetik nedenlerden dolayı diyabet olunduğu söyleniyor. Kesin bir nedeni yok. Çocuğu diyabet olan bir aileye önerimiz, bu işi çok iyi bir şekilde öğrenmesi. Diyabet konusunda biz ne biliyorsak ailelere aktarıyoruz. Diyabette önleme yok bunu anladık. Bu nedenle insülin tedavisinin kabul edilmesi ve bununla nasıl yaşandığını öğrenmesi için eğitim veriyoruz." Eren, diyabet hastalarına spor yapmalarını önerdiklerini vurgulayarak, spor sayesinde hastaların kan şekeri değerlerinin daha iyi seviyelere geldiğini sözlerine ekledi.

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