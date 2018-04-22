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Çocuklarda erken ergenlikte 'lavanta' etkisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.04.2018 11:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da düzenlenen kongrede konuşan Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da düzenlenen kongrede konuşan Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, lavanta aromalı şampuan, duş jeli, parfüm, kolonya, yumuşatıcı gibi ürünlerin kız ve erkek çocuklarda erken ergenliğe sebep olduğunu söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesinde düzenlenen Sağlık Kongresi'ne katılan Memorial Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtoğlu, çocuk sağlığı ve ergenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de, özellikle çocuklarda meydana gelen sorunların başında erken ergenliğin geldiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce cinsiyet gelişmelerinin başladığını kaydetti. Normal şartlarda erkek çocukların 14, kız çocukların ise 13 yaşında ergenliğe girdiğini belirten Kurtoğlu, “Türkiye'de bu yaş sınırı aşağı indi. Kızlarda bu durum çok fazla görülüyor. Kızlarımızda 8 yaşından önce koltuk altı ya da etek bölgesinde siyah ve sert tüylenme ile memelerde büyüme oluyor" dedi.

'KONSERVE MISIR VE SOYALI ÜRÜNLER ERGENLİĞE ETKİ EDİYOR'

Aileden gelen genlerin de bu duruma etkisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kurtoğlu, bu oranın düşük olduğunu söyledi. Esas sorunun beslenme, obezite ve kullanılan bazı maddeler olduğunu kaydeden Kurtoğlu, “Soyalı ürünlerin kullanılması, kızlarda kadınlık hormonuna etki ederek, erken ergenliği hızlandırıyor. Özellikle konserve edilmiş mısır. 'ZA' denen bir madde yani bir tür mantar toksini bulunuyor, bu konservelerde. Özellikle bu besinler, erken ergenliğe sebep oluyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Kurtoğlu, erken ergenlik belirtileriyle muayene ettikleri bir hastanın haftada 2 ya da 3 defa konserve mısır tükettiğini tespit ettiklerini anlattı. Kişisel bakım için aromalı ürünler kullanıldığını ve bunların birçok zararının yanı sıra vücudun kimyasıyla oynayacak derecede büyük zararlarının da olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurtoğlu, lavanta aromalı ürünlere dikkat çekti. Lavantadan üretilen şampuan, duş jeli, parfüm, kolonya, yumuşatıcı gibi ürünlerin özellikle kız çocuklarının kullanımında artış gördüklerini ve bu yönde araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, şunları söyledi:

"Lavantanın ayrıca antibakteriyel etkisi de var. Okullarda bit ve sirkeyi önlemek için lavanta kullanılıyor. Özellikle 6 ile 10 yaş arasında kız çocuklarında lavantanın uzun süre kullanılmasının erken ergenliğe neden olduğu kanıtlandı. Bu türden yurt dışı yayınlar var. Bizim de bu türde olgularımız var. Bit ve sirkeyi önlemek için lavanta kullanılan çocuklarda bu duruma rastladık."

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