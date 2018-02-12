Çocuklarda göz problemlerini gözardı etmeyin!

Çoğu ebeveyn, düzeltilmemiş görmenin olası sonuçlarını önemsememektedir. Bazı göz rahatsızlıkları erkenden yakalanabilirse eğer çocukların hayatı gerçekten değişebilir. Bir çocuk görsel olarak iyi durumda değilse okuldaki performansı, davranışı, gelecekteki hedefleri ve bir yetişkin olarak yapacağı iş olumsuz etkilenir. Bu yüzden çocukların doğumunu takiben, bebeklik öncesi, anaokulunda ve okul yıllarında görme düzeylerini kontrol etmek esastır. Tarama, çocuk doktoru, aile hekimi veya diğer eğitilmiş sağlık personeli tarafından yapılabilir.

Göz sağlığı doğuştan itibaren takip edilmeli



Bir göz doktoru, çocuk doktoru, aile hekimliği veya eğitimli bir sağlık personeli, yeni doğan bir bebeğin gözlerini incelemeli ve kırmızı refle testi yapmalıdır. Göz hekimi, bebek prematüre veya başka tıbbi problemlerden dolayı yüksek risk altında, anormallik belirtileri varsa veya ailede çocukluk çağında ciddi görme bozuklukları geçirmişse kapsamlı bir göz muayenesi yapmalıdır. Göz sağlığı için yapılacak ikinci bir tarama, bir göz doktoru, çocuk doktoru, aile hekimi tarafından 1. yaş civarında yapılmalıdır.