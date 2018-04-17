"Çocuklarda Kalp Sağlığı ve Ailelerin Bilinçlendirilmesi" konferansı

GİRESUN (AA) - Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, "Erişkinlerde olan kalp rahatsızlıklarının artık gençlere geldiğini, çocuklara indiğini görüyoruz." dedi.

Güven, Türk Kalp Vakfı'nın "30. Kalp Haftası" etkinlikleri kapsamında Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi'nde düzenlenen "Çocuklarda Kalp Sağlığı ve Ailelerin Bilinçlendirilmesi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, kalp hastalıklarının Türkiye ve dünyada ölüm oranı en yüksek hastalıkların başında geldiğini söyledi.

Vakıf olarak çeşitli projelerle kalp hastalıklarına karşı insanları bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Güven, bunlardan birisinin de "Küçük Kalpler" projesi olduğunu ifade etti.

Güven, proje ile 0-12 yaş arasındaki çocukların ailelerine ulaşmayı hedeflediklerini aktararak "Erişkinlerde olan kalp rahatsızlıklarının artık gençlere geldiğini, çocuklara indiğini görüyoruz. Ben şahit oldum, artık gençlerde de ölümler başladı. Çocuklar konusuna dikkat etmemiz lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz, emanetçilerimiz. Onların sağlığı bizim için son derece önemli." diye konuştu.

Kalp rahatsızlıklarının, istenildiği takdirde kontrol altına alınabileceğinin altını çizen Güven, şunları kaydetti:

"Doktora ihtiyaç olmadan gidilmesi, kilo kontrolü, sağlıklı beslenme, kan değerleri, şeker, tansiyon gibi ölçümlerin düzenli yapılarak doktorlar tavsiyelerinin dinlenmesi, içki ve sigaranın kesinlikle kullanılmaması durumunda kalp sağlığımızı bir nebze de olsa koruyabiliriz. Ölüm oranlarını geriye doğru çekebiliyoruz."