Çocuklarda kış hastalıklarına dikkat

Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Hüner çocuklarda en sık karşılaşılan kış hastalıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler vererek aileleri uyardı.

Soğuk algınlığı (akut nazofaranjit) çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalığı olduğunu ifade eden Dr. Hüner “Rhinovirus ve parainfluenza genellikle bahar aylarında, RSV, influenza, coronavirusler genellikle kış aylarında sorumlu tutulan başlıca virüslerdir. Soğuk algınlığı genellikle bir hafta sürer bazen iki haftayı da bulabilir. Bulguları genellikle ateş, halsizlik, huzursuzluk, hapşırıktır. Önce sulu daha sonra daha koyu burun akıntısı takip eder. Ateşin üç günden uzun sürmesi veya düşmüşken tekrar çıkması bakteriyel enfeksiyon düşündürmelidir. Soğuk algınlığı bazen başka hastalıklara da zemin hazırlar bunlar arasında en sık görülen akut otitismedia, mastoidit, peritonsiller veya perorbitalselülit,larenjit,sinüzit, bronşiolit,pnömoni gibi komlikasyonları olabilir. Antibiyotik başlanması gerekmez bol sıvı desteği ve semptomatik tedavi sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişmedikçe gerekli değildir” ifadelerini kullandı.

Çocukluk çağının en sık rastlanan orta solunum yolu hastalığı olan Krup hakkında da bilgiler veren Hüner, “Genellikle kaba ses, havlar tarzda kuru öksürük soluk alırken ıslık benzeri ses(stridor) üst hava yollarındaki daralmaya bağlı gelişir ve kısa zamanda gelişen solunum sıkıntısı ile kendini gösterir. En sık 6 ay-3 yaş arasında parainfluenza, RSV, influenza, adenovirusler en sık viraletkenlerdir. Tedavide soğuk buhar, nebülizeadrenalin, nemlioksijen, deksametazon uygulanabilir” şeklinde konuştu. Bronşiolit’ten de bahseden Hüner, “Bronşiolit sıklıkla viral etkenlerin neden olduğu hışıltılı(wheezing) öksürük, hızlı solunum, göğüste çekilmeler, soluk verme süresinde uzama ile karakterize bronşial küçük hava yollarının enflamasyonu ile giden ve astın benzeri klinik tablo ile karşımıza çıkan bir hastalıktır. 3’ten fazla bronşiyolit atağı geçiren çocuklarda, özellikle ailede alerji ve alerjik hastalık öyküsü varsa, astım yönünden değerlendirme yapılmalıdır. Tekrarlayan bronşiyolit atağı geçiren çocuklar ayrıca mide reflüsü, bağışıklık sisteminde yetersizlik gibi hastalıklar açısından da değerlendirilmelidir. Pasif sigara içiciliği tekrarlayan bronşiolit atakları için risk faktörleridir. Özellikle sigara dumanına maruziyetin olması tekrarlayan bronşiyolitte en önemli risk faktörlerinden biridir" diye konuştu.