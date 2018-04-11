Çocuklarda kulakta sıvı birikmesi

Çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyor ya da yakından izliyor, ona seslendiğinizde birkaç defa tekrarlatıyor ve derslerindeki başarısı giderek azalıyorsa hiç vakit kaybetmeden uzman bir kulak burun boğaz doktoruna başvurulması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.

Kulakta sıvı birikmesinin özellikle çocuklarda çok sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirten KBB Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Süleyman Abacı, tedavi edilmemesi durumunda ciddi kalıcı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Özel Ento KBB Cerrahi Tıp Merkezi doktorlarından KBB Uzmanı Op.Dr. Süleyman Abacı, gece ağzı açık uyuyan, sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, burun tıkanıklığı ya da horlama gibi problemleri olan çocuklarda kulakta sıvı birikmesine rastladıklarını belirterek bu durumun aileler tarafından hafife alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Nasıl oluşur, tedavisi nedir?

Hastalığın çocuklarda yaygın olarak görüldüğünü belirten Dr. Abacı, “Orta kulak ve burun ile irtibat halinde bulunan boşlukların iltihabı sonucunda gelişen, genel ve lokal enfeksiyon belirti ve bulguları olmadan sağlam kulak zarı arkasında sıvı toplanmasıyla karakterize bir orta kulak iltihabı tipidir.” dedi

İşitme kaybının ilerlememesi adına en kısa zamanda tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Abacı, “Tedavide; ilk adım bünyesel risk faktörlerinin belirlenmesidir. Bunlar yaş, kronik üst solunum yolu enfeksiyonlarının varlığı, geniz eti, alerji, yüz gelişim anomalileri ve bağışıklık sistemi bozukluklarıdır. Başta mevsim olmak üzere çevresel risk faktörleri de tedavi planında önemli rol oynarlar. Kulakta sıvı birikmesi genellikle nezle gibi bir viral üst solunum yolunu takiben meydana gelebilmektedir. Orta kulak iltihabı olan bir çocukta kulak arkasındaki sıvı yüzde 40 olasılıkla 1 ay, yüzde 10 olasılıkla 3 ay ve daha uzun süre kalmaktadır. " diye konuştu.

Tedavisi hakkında bilgiler veren Dr. Abacı, "Kulakta sıvı birikiminin tedavisi öncelikle ilaç tedavisidir. Hastaya 10-14 günlük bir kür antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun yanı sıra sıvının emilmesine yardımcı spreyler, çocuklarda şuruplar kullanılabilir. İlaç tedavisi sonrası kulak zarında çökme gibi değişiklikler, ciddi işitme kaybı gibi bazı özel durumlar yoksa hasta 3 ay kadar ara ara kontrollerle takip edilebilir. Bu sürenin sonunda hala sıvı kaybolmamışsa cerrahi uygulanır. Cerrahi tedavide genel anestezi altında kulağa ventilasyon tüpü denilen ve orta kulağın havalanmasına izin veren tüp takılır. Çocuk hastalarda beraberinde bu sorunda önemli rol oynayan geniz eti de alınır. Kulağa takılan tüp 6-9 ay sora vücut tarafından atılır. Tüp takıldıktan sonra kulak sudan korunmalıdır. Bunun için en güzel yol, her yıkanmada tek kullanımlık uygulanan vazelinli pamuklardır. Buna karşın bir şekilde kulak iltihaplanır ve akmaya başlarsa hemen hekime başvurulmalıdır." dedi.