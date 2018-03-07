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Çocuklarda miyop problemi okul başarısını düşürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Çocuklarda miyop problemi okul başarısını düşürüyor

Op.Dr. Şeyda Atabay, çocuklarda miyop probleminin okul başarısını düşürdüğünü söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Okul çağı çocuklarında sıklıkla karşılaşılan bir görme bozukluğu hastalığı miyopidir. Miyopi uzak görme sorunlarının başında gelmektedir. Genelde çocuk tahtadaki yazıları göremezken bu durum derslere ilgisiz ve anlama bozukluğu olarak algılayabilmektedir ve çocuk daha iyi görebilmek için gözlerini kısarak ve göz kaslarını zorlayarak daha iyi görmeye çalışır. Sosyal ilişkilerde de etkili olan bu durum karşıdan gelen bir insanı tanıyamamaya da neden olur” dedi.
Tahtayı görmede zorlanan çocuğun dersi anlamakta da zorlandığını kaydeden Op.Dr. Atabay, “Yazılanları görebilmek için arkadaşının defterinden izlemeye başlar. Bu durum sağlıksız öğrenmeye sebep olmaktadır. Çocuk ön sıralarda oturduğunda bu durum daha az rahatsız edici olsa da yine de tedaviye ihtiyaç vardır. Miyopi hastalığının tedavisi çocukluk döneminde gözlük kullanımıdır. Çocuğun göz problemine uygun bir gözlük verildiğinde görme netleşir ve algı artar. Bazı aileler çocuklarının göz rahatsızlığını ve gözlük kullanma gerekliliği olmasını kabul edemeyerek gözleri daha da tembelleşir diyerek çocuklarının gözük kullanmasını istememektedirler. Veya bize en sık sorulan soru olarak ’’gözlük takıldığında gözü iyileşir mi’’ ile karşılaşmaktayız. Gözlük miyopi tedavisinde iyi görmeyi sağlayan bir araçtır. Takıldığında çocuk iyi görür, çıkardığında göremez. Çocuğun yaşı büyüdükçe genelde göz numarası da büyür. Bu büyüme gözlük kullanımı ile gözde oluşan bozulma değildir. Miyopi hastalığı okul dönemi çocuklarında genelde ilerleme gösterir” ifadelerini kullandı.
Miyopi hastalığı olan çocuğun uzağı göremediğini ifade eden Op.Dr. Atabay, “Yani yakın görme ve okumada bir sorun yoktur. Eğer miyopi rahatsızlığı çok yüksek numaralarda değil ise ve ek astigmat problemi yok ise çocuk evde ders çalışırken ve kitap okurken gözlüğünü takmamalıdır. Yakın okumalarda; miyopi hastalığında zorlanma olmaz iken, gözlük takıldığında gözlere aşırı bir uyarı neticesinde gözlük numaralarında ilerleme olabilmektedir. Bu konu çok açık ve net bir şekilde anlaşılması gereken bir durumdur. Basit ve sade Miyopi hastalığı olan bir çocuk okul ortamında, TV izlerken gibi yani uzak bakış gereken durumlarda gözlüğünü takmalı; yakın okuma durumlarında gözlüğünü çıkarmalıdır. Gözlük kullanan miyop bir çocuk 6 ayda bir mutlaka göz hekimince muayene olmalıdır. Göz numaraları değişiminde ve gözlük camı çizilmelerinde mutlaka yeni gözlük yaptırılmalıdır” açıklamalarında bulundu.

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