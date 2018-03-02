HABER

Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 08:59 | Son Güncelleme

Orta kulak iltihabı özellikle çocukları tehdit ediyor.Türkiye’de yeni doğan işitme taraması programlarının yapılmasıyla birlikte işitme kaybına sebep olan faktörler çok erken tespit edilebiliyor.

Orta kulak iltihabı özellikle çocukları tehdit ediyor.
Türkiye’de yeni doğan işitme taraması programlarının yapılmasıyla birlikte işitme kaybına sebep olan faktörler çok erken tespit edilebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre işitme kayıplarının yüzde 60’ının tedavisi ve rehabilitasyonu artık mümkün olabiliyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü öncesinde kalıcı işitme kayıplarına engel olmak için yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Olgun, özellikle çocukluk döneminde işitme engeli yaşayan çocuğun konuşmayı öğrenme sürecinde olumsuzluklarla karşılaştığını ve bu durumun bütün hayatını etkisi altına aldığını belitti. Bu problemlere maruz kalan çocukların başarısızlık, sosyal hayattan uzaklaşma, içe kapanıklılık ve iletişim kuramama sıkıntısı yaşandığını belirten Olgun, özellikle iki yaş civarındaki işitme engelli çocukların konuşmayı öğrenme sürecinin de bundan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Tedavisi zor, önlemesi kolay
Hastayı tedavi etmenin zor, hastalığın önüne geçmenin daha kolay olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Hüsamettin Olgun sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşitme kayıplı hastaların, hastalıkları sadece işitme kaybıyla birlikte seyretmiyor, aynı zamanda kulak çınlaması, baş dönmesini de içine alan bir takım sendromlarla karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla kulak çınlaması, baş dönmesi, işitme kaybı grubundaki hastalar birlikte değerlendirmeli ve çözüm tedavisi de buna göre yapılmalı. Yine kızamık, kızamıkçık, menenjit gibi aşıları mutlaka yaptırmamız ve iç kulağa toksik etki yapan ilaçların kullanımına engel olmamız gerekiyor. Özellikle ilaç kullanımının hekim kontrolünde yapılmasını sağlayarak, küçük yaşlarda geçirilen orta kulak iltihabı, akıntılı iltihaplar, orta kulakta sıvı birikmesi gibi hastalıkları erken teşhis ederek işitme kayıplarını önleyebiliriz."

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Yumurtalık kanseri babadan geçiyor

Yumurtalık kanseri babadan geçiyor

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzmanlara kulak verin

Uzmanlara kulak verin

Uygulanan ‘Girişimsel Radyoloji’ hastalara avantaj sağlıyor

Uygulanan ‘Girişimsel Radyoloji’ hastalara avantaj sağlıyor

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü

Bebekler de diş çıkarma dönemine dikkat

Bebekler de diş çıkarma dönemine dikkat

Sağlık konferanslarında ’MS Hasta Okulu’ konuşuldu

Sağlık konferanslarında ’MS Hasta Okulu’ konuşuldu

Van’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu’ toplantısı

Van’da ‘Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu’ toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.