Çocuklarda orta kulak iltihabına dikkat

Orta kulak iltihabı özellikle çocukları tehdit ediyor.

Türkiye’de yeni doğan işitme taraması programlarının yapılmasıyla birlikte işitme kaybına sebep olan faktörler çok erken tespit edilebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre işitme kayıplarının yüzde 60’ının tedavisi ve rehabilitasyonu artık mümkün olabiliyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü öncesinde kalıcı işitme kayıplarına engel olmak için yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Olgun, özellikle çocukluk döneminde işitme engeli yaşayan çocuğun konuşmayı öğrenme sürecinde olumsuzluklarla karşılaştığını ve bu durumun bütün hayatını etkisi altına aldığını belitti. Bu problemlere maruz kalan çocukların başarısızlık, sosyal hayattan uzaklaşma, içe kapanıklılık ve iletişim kuramama sıkıntısı yaşandığını belirten Olgun, özellikle iki yaş civarındaki işitme engelli çocukların konuşmayı öğrenme sürecinin de bundan olumsuz etkilendiğini vurguladı.