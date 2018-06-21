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Çocuklarda oynayarak öğrenmek zihni geliştiriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

UZMAN Klinik Psikolog Ece Özçırak, oynayarak öğrenmenin çocukların zihinsel gelişimi için önemli olduğunu söyledi.

Çocuklarda oynayarak öğrenmek zihni geliştiriyor

BURSA, (DHA)- UZMAN Klinik Psikolog Ece Özçırak, oynayarak öğrenmenin çocukların zihinsel gelişimi için önemli olduğunu söyledi.
Her yaştaki insan için oyun önemli olduğunu ve yaşamın oyunlarda biçimlendiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, "Oyun oynamak çoğu zaman sadece eğlence olarak algılansa da, çocuk gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Oyun oynayan çocuklar problem çözme becerilerini geliştirerek kendi yeteneklerini keşfederler. Zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişim oyunun çocuğun gelişimine olan etkilerinin en önemli faktörleridir. Oyun çocuğun dilidir, iletişim biçimidir. Duygularını sözel aktarmak için gerekli olan bilişsel gelişimini henüz tamamlamamış olan çocuk ancak oyun sayesinde duygularını, hissettiklerini dışa aktarabilir. Bununla birlikte zor ve korkutucu olan duygularını ve deneyimlerini seçtiği oyunlar ve oyuncaklar yoluyla yansıtır. Böylece, olumsuz duyguları ile baş etmeyi oyun içinde öğrenir. Sorun çözme ve beceriler oyun yoluyla gelişir" dedi.
Oyunun çocuğun gelişimine etkileri arasında zihinsel gelişim en önemlilerinden biri olduğunu ifade eden Psikolog Ece Özçırak, "Oyun oynamak çocukların özellikle dil gelişimini destekler. Çocuklar oyun oynarken yeni kelimeler keşfederler ve o kelimeleri cümlelerde nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenirler. Böylece, duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade ederek özgüvenlerini geliştirirler. Ek olarak, çocuklar hayatı yaşadıkları toplum ve çevrenin özelliklerine göre öğrenirler. Oyun oynamak da bulundukları çevreyi keşfetmelerinin yanında algı, düşünme ve öğrendiklerini analiz edebilme gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Çocuklar aynı oyunları farklı yollarla oynayabilirler; bu da farklı düşünebilme ve bunu hayata uygulayabilme becerilerinin gelişmesini desteklemektedir" diye konuştu.
Oyun oynamak, çocukların aktif olmalarını ve enerjilerini dışarı vurmalarını sağlamanın en önemli yolu olduğunu belirten Ece Özçırak, "Oyun sayesinde, çocuklar bir yandan enerjilerini dışa vururken bir yandan da motor becerilerinin gelişimini de destekleyeceklerdir. Çocuklar oyun oynarken atlayıp zıplayarak denge, esneklik, hız ve dikkat gibi becerileri geliştirirler. Ayrıca, ince ve kaba motor becerileri ve kemik yapılarının sağlıklı gelişmesi açısından oyun büyük önem taşır. Çocuklar enerjilerini oyun oynayarak atarlar, bu yüzden dışarıda koşup oynamak onların mutlu olmasını sağlar. Duygusal gelişim, çocuk gelişiminin en önemli parçalarından biridir. Gerek çocuğun karakterinin şekillenmesinde, gerekse de sosyal çevresi ile iletişiminin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Oyun sırasında çocuklar hayal güçlerini kullanarak istedikleri karaktere bürünebilir ve insanların farklı kişilikleri, duyguları ve zevkleri olduğunu öğrenebilirler. Böylelikle, diğer insanlara karşı hoşgörü ve anlayış gibi duyguları öğrenip geliştirebilirler" diye konuştu.

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