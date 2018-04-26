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Çocuklarda rota virüsüne dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocuklarda rota virüsüne dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, aşı takviminde yer almayan rota virüsü aşısının, maliyeti ve bilgisizlik nedeniyle ebeveynler tarafından tercih edilmeyebildiğini söyledi.
Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 5 yaş altı çocuklardaki ishallerin yüzde 30 ila 50’sinden sorumlu olan rota virüsü hakkında önemli bilgiler verdi.
Öncü, bebeklerde enfeksiyon sonucu sıvı kaybına bağlı ölümlere bile neden olabilen rota virüsünün, tüm dünyada küçük çocuklarda en sık görülen ishal nedeni olarak gösterildiğini, hastalığın ishal dışındaki diğer belirtilerinin ateş, kusma ve karın ağrısı olduğunu belirtti.

Salgına yol açıyor
Diğer ishal nedenlerinden farklı olarak hijyen kurallarına uyulmasının rota virüsüne yakalanmayı engellemediğini anlatan Dr. İsmet Öncü, “Rota virüsü enfeksiyonu özellikle 5 yaş ve altındaki çocuklarda akut başlangıçlı ağır ishalin en sık görülen nedenlerindendir. Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş ve kusma ile başlar. Sık tekrarlayan, sulu ve özellikle kötü kokulu kansız ishal ile karın ağrısı bu belirtilere eklenir. Şikayetler 3 ila 8 gün arasında sürebilir” dedi.
Tüm dünyada söz konusu yaş grubundaki çocukların en az bir kez rota virüsü enfeksiyonu geçirdiğini söyleyen İsmet Öncü, “Bu enfeksiyonunun en sık görülen bulaşma şekli hasta kişiyle doğrudan ya da dolaylı temastır. Hastane, okul, kreş gibi toplu yaşanan alanlarda salgınlara neden olabilmektedir. Virüs, oyuncaklarda ve eşyaların yüzeylerinde bulunabilir. Aynı zamanda solunum yolu ile de bulaşabilir. Bu nedenle rota virüsü özellikle kreşe giden çocuklarda önemli bir enfeksiyon nedenidir” şeklinde konuştu.

Sıvı kaybına dikkat
İsmet Öncü, çocuklarda özellikle 4 ve 24. aylar arasında görülen rota virüsü enfeksiyonunun oldukça ağır tablolar oluşturabildiğini kaydederek, şunları söyledi:
“Hastalığın tedavisinde ishali durdurucu özel bir tedavi yapılmaz amaç kaybedilen sıvı ve vücut tuzlarını yerine koymaktır. Ağızdan alabilen çocuklarda bol su içirilmesinin yanı sıra patates, pirinç, yoğurt, muz ve anne sütü uygun ishal diyeti olarak önerilir. Su ve tuz kaybını yerine koyan, ağızdan alınan uygun ishal solüsyonları uzman doktor tarafından önerilebilir. Su kaybı bulguları şiddetli olan çocuklarda serum tedavisine başvurulur.”
Yapılan araştırmaların anne sütüyle beslenen çocukların hastalığı daha hafif geçirdiğini ortaya koyduğunu anlatan Dr. Öncü, “Dolayısıyla emzirme dönemindeki bebeklerin anne sütüyle beslenmelerine devam etmeleri çok önemlidir. Rota virüsünden korunmanın tek yolu ise aşılama yöntemidir. Bu hastalıktan korunmak için 2 ayın üzerindeki bebeklere ilk dozu 2. ayda başlanmak koşulu ile ağız yoluyla 2 ya da 3 doz aşı uygulanır” diyerek aşılamanın 32. haftadan önce tamamlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çocuklarda rota virüsüne dikkat

Çocuklarda rota virüsüne dikkat

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