Çocuklarda rota virüsüne dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, aşı takviminde yer almayan rota virüsü aşısının, maliyeti ve bilgisizlik nedeniyle ebeveynler tarafından tercih edilmeyebildiğini söyledi.

Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Öncü, yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 5 yaş altı çocuklardaki ishallerin yüzde 30 ila 50’sinden sorumlu olan rota virüsü hakkında önemli bilgiler verdi.

Öncü, bebeklerde enfeksiyon sonucu sıvı kaybına bağlı ölümlere bile neden olabilen rota virüsünün, tüm dünyada küçük çocuklarda en sık görülen ishal nedeni olarak gösterildiğini, hastalığın ishal dışındaki diğer belirtilerinin ateş, kusma ve karın ağrısı olduğunu belirtti.

Salgına yol açıyor

Diğer ishal nedenlerinden farklı olarak hijyen kurallarına uyulmasının rota virüsüne yakalanmayı engellemediğini anlatan Dr. İsmet Öncü, “Rota virüsü enfeksiyonu özellikle 5 yaş ve altındaki çocuklarda akut başlangıçlı ağır ishalin en sık görülen nedenlerindendir. Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş ve kusma ile başlar. Sık tekrarlayan, sulu ve özellikle kötü kokulu kansız ishal ile karın ağrısı bu belirtilere eklenir. Şikayetler 3 ila 8 gün arasında sürebilir” dedi.

Tüm dünyada söz konusu yaş grubundaki çocukların en az bir kez rota virüsü enfeksiyonu geçirdiğini söyleyen İsmet Öncü, “Bu enfeksiyonunun en sık görülen bulaşma şekli hasta kişiyle doğrudan ya da dolaylı temastır. Hastane, okul, kreş gibi toplu yaşanan alanlarda salgınlara neden olabilmektedir. Virüs, oyuncaklarda ve eşyaların yüzeylerinde bulunabilir. Aynı zamanda solunum yolu ile de bulaşabilir. Bu nedenle rota virüsü özellikle kreşe giden çocuklarda önemli bir enfeksiyon nedenidir” şeklinde konuştu.