"Çocuklarda teknoloji bağımlılığı obez yapıyor"

İSTANUL, (DHA) –GELECEĞİN problemi obeziteye çocukluk çağlarında müdahale edilmesi gerektiğini belirten Nişantaşı Hastanesi tarafından kurulan Nişantaşı Obezite Enstitüsü'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birsen Öztürk, "Çocukların yüzde 8.2'si obez. Obezite çocuklukta başlıyor, ayrıca teknoloji bağımlılığı da obez yapıyor" dedi.

Özellikle çocukluk çağında yaygın görülmeye başlanan obeziteye karşı etkin mücadelenin, bir devlet politikası olarak benimsenmesinin planlandığını söyleyen Öztürk, "Ailelerin obezite konusunda bilinçlendirilmesinin gerekliliğini kapsayan plana göre, çocuk kanallarında artık cips ve gazlı içecek reklamları yayınlanmayacak. Tuz, şeker ve yağ bileşenleri azaltılmış gıdaların satışlarına başlanacak. Çocuklar başta olmak üzere, hareketli bir yaşam için insanlar spora teşvik edilecek" dedi.

ÇOCUKLARIN 4.3'Ü FAZLA KİLOLU, 8.2'Sİ OBEZ

Nişantaşı Obezite Enstitüsü'nden Dr. Öztürk, çocukluk çağlarındaki obezite yaklaşımını değerlendirerek alınması gereken önlemlere ilişkin bilgi verdi. Dr. Öztürk, "Vücutta aşırı yağ depolanması ile karakterize olan obezite sıklığı, yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da hızla artmaktadır. Ülkemizde fazla kilolu çocuk oranı yüzde14.3; obez çocuk oranı ise yüzde 8.2 olarak bildirilmektedir. Obez çocukların çoğu ileri yaşlarda da obez kalmakta ve ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Erişkinlerde obezite tedavisinin güçlüğü düşünüldüğünde, çocukluk çağında gereken müdahalenin yapılması daha da önem kazanmaktadır. Bir çocuğun kilo, boy, boya göre tartı, vücut kitle indeksi, bel çevresi gibi ölçümleri yapılarak obezite olup olmadığına karar verilebilir” diye konuştu.