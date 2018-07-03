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Çocuklardaki ishal için uyarı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Kale Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocuklardaki ishal için uyarı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Kale Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilem Eriş, bebek ve çocuklarda özellikle yaz mevsimlerinde artış gösteren ve yoğun sıvı kaybına neden olan ishale dikkat çekip, erken dönemde önlem alınmazsa ciddi sağlık problemleri yaşanabileceğini söyledi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda en sık görülen bulaşıcı hastalıkların başında ishalin geldiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilem Eriş, uyarıda bulundu. Eriş, yoğun sıvı kaybına neden olan ishal için erken dönemde önlem alınmazsa ciddi sağlık problemleri yaşanabileceğini söyledi. Eriş, sulu veya cıvık dışkılama, acil ve sürekli olarak tuvalete gitme ihtiyacı, büyük tuvaleti tutamama, susuzluk, kusma, bulantı, halsizlik ile karın bölgesinde gaz şikayetinin ishalin en önemli belirtileri olduğunu belirtip, "Pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ishal, çoğunlukla çevresel faktörlerle gelişir. Çocuklarda görülen ishal nedenleri arasında bağırsak enfeksiyonları, virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar, gıda zehirlenmesi, diş çıkarma, bazı gıdalara alerji oluşumu, gereğinden fazla meyve ve meyve suyu özellikle elma, üzüm, kavun, şeftali tüketimi sayılabilir. Yaz döneminde sıklıkla karşılaşılan yaz ishali, en çok 0-5 yaş grubundaki çocukları etkiler. Anne sütü alan bebeklerde günde 6-7'den fazla, anne sütü almayan çocuklarda ise 3'ten fazla sulu dışkılama ishal olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda ishale kusma ve ateş eşlik ediyorsa, bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Ateşi olmayan, kusmayan, yalnızca ishali olan çocuklar evde tedavi edilebilir. Önemli olan, çocukta sıvı kaybı olup olmadığının takip edilmesidir. Sıvı kaybını anlayabilmek için çocuğun ne kadar idrar yaptığına ve idrarında bir azalma olup olmadığına bakılmalıdır" dedi.
'ANNE SÜTÜ ÇOCUĞU İSHALDEN KORUR'
İshal olan çocuğun emzirme dönemindeyse mutlaka anne sütü alması gerektiğini belirten Eriş, "Anne sütü, ishalden koruyan önemli bir besin kaynağıdır. Anne sütü alan bebekler daha çabuk iyileşmektedir. Eğer çocuk 6 aydan büyük ise ishal durumlarında ev yoğurdu, patates püresi, pirinç lapası ve muz püresi verilebilir. İshal döneminde çocuklara yağlı ve şekerli besinler verilmemelidir. Çocuklarda yaşanan ishal durumlarında doktor onayı olmadan kesinlikle antibiyotik tedavisi uygulanmamalıdır. Uzun süre bekletilmiş ve iyi pişirilmemiş besinlerin yanı sıra, kaynağı belli olmayan içme suları da içeriğindeki mikroplar nedeniyle ishale yol açabilir" diye konuştu.

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