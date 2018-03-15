“Çocukların tuz tüketimi kısıtlanmalı”

“Dünya Tuza Dikkat Haftası” kapsamında aşırı tuz kullanımının insan vücudunda açabileceği olumsuz etkilere değinen Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, çocuklarda tuz tüketiminin kısıtlanması gerektiğine değinerek, türü ne olursa olsun tüm tuzların aynı olduğunu ve aşırı kullanılması dahilinde vücutta uzun dönemde ciddi zararlar açabileceğini belirti.

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Ergün, tuz kullanımında aşırıya kaçılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Ergün, mümkün olduğunca tuz kullanımının kısıtlanması ve tuzun eksikliğinin oluşturduğu lezzet kaybını çeşitli baharatlar kullanarak telafi edilmesinin insan vücuduna çok daha faydalı olabileceği ifade etti. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Ergün, “Tuz kullanılacaksa eğer, iyotlu tuz kullanmakta fayda var” dedi.

“Çocuklarda hazır yiyecek tüketimini sınırlandırmalıyız”

Çocuklarda tuz kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Ergün, “Çocuklarda tuz tüketimini kısıtlamak için çeşitli alternatiflerimiz var. Bunlardan birincisi sofra tuzunu sofradan kaldırmaktır. Yani tuzu ulaşılabilir olmaktan kaldırmak. Bunun dışında dışarda yemek yeniliyorsa özellikle çocukları fast food türü yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak tutmak gerekiyor. Paketlenmiş ve işlem görmüş ürünlerin tüketimini sınırlandırmalıyız. Bu yiyeceklerin sodyum miktarı fazla olduğu için bunların çocuklar tarafından tüketimini sınırlandırabiliriz. Ayrıca sebze meyve tüketimi yine aynı şekilde sodyum tüketimini kısıtlamak için bir yöntemdir. Mümkün olduğu kadar baharatlarla ve taze otlarla tuzun eksikliğinin oluşturduğu lezzet kaybını maskelememiz mümkün. Bunun yanı sıra tuz kullanımına devam edilecekse eğer bunun iyotlu tuz olmasında fayda var” ifadelerinde bulundu.