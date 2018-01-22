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Çocuklarınız için 7 keyifli karne tatili önerisi!

SAĞLIK HABERLERİ | 22.01.2018 15:11 | Son Güncelleme 2 saat önce

Daha karne almadan, çocuklar tatil havasına girdiler bile! Bu iki haftalık süreçte belki özel bir seyahat planı yaptınız, belki de evinizde olacaksınız... Keyifli ve verimli bir tatil geçirelim diye hayal ediyorsanız, Acıbadem Fulya Hastanesi Uzmanı Psikolog Sena Sivri’nin önerilerini dikkatle okumanızı öneriyoruz.

Çocuklarınız için 7 keyifli karne tatili önerisi!

Ebeveynler olarak bizler verimliliği düşünürken, çocuklar için bu süreç sadece ‘tatil’ anlamını taşıyor. Daha çok oyun oynamak, uyumak, dinlenebilmek ve arkadaşları ile vakit geçirebilmeyi arzu ediyor. Dolayısıyla tatil döneminde ders çalışmaya çoğu öğrenci sıcak bakmayabiliyor. Hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları bu dönemde öncelikle ona dinlenmesi için zaman verin. Tatilin ilk gününden itibaren ödev ve dersleriyle ilgili baskı kurmayın. Beraber plan ve program oluşturun.

TATİL PROGRAMINI BİRLİKTE OLUŞTURUN

Her çocuğun karakterleri, düşünme şekli, ders çalışma alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının birbirinden farklı olduğunu hatırlatan Psikolog Sena Sivri, tatilin verimli geçmesine yönelik plan yapılırken çocukla işbirliği içinde olmanın yarar sağlayacağını anlatıyor. Ancak, bazı çocuklar kendi programını oluşturma konusunda daha istekliyken bazılarını yönlendirmek gerekiyor. Elbette bu noktada çocuğun yaşı da önem kazanıyor. İlköğretimin başlarındaki bir öğrenci için programını tek başına oluşturmak çok da mümkün değilken, daha büyük çocuklarda bu programın oluşturulmasında çocuğun fikirleri ön plana çıkıyor.

ÇALIŞMA PROGRAMINI OKUL DÖNEMİNDEKİNE GÖRE PLANLAYIN

Bilgi, tekrarlanmadığı takdirde kalıcılığını yitiriyor. Bu yüzden ara tatilde de tabii ki, tüm zamanlarını alacak şekilde olmasa da, belli bir program dahilinde ders tekrarları yapmak özellikle sınava hazırlanan çocukların eksiklerini kapatmalarını sağlayacağından önem taşıyor. Bu çocuklar için, ders çalışma programlarını okul dönemindekine benzer şekilde planlayarak sürdürmeniz verimliliklerini arttıracaktır. Sosyal aktiviteleri için de alan yaratarak hem dinleneceği hem hazırlanacağı bir plan oluşturmaya çalışın.

BİLGİSAYAR, TELEVİZYON, TABLET İÇİN SÜREYİ SINIRLAYIN

Yaşam şartları itibariyle günümüzde çocuklarımız tatillerini bilgisayar, televizyon ya da tabletleri başında geçirmeye daha istekli olabiliyor. Ancak hem verimlilik, hem de tembelliğin önüne geçmek adına bu süreyi park, sinema, tiyatro, arkadaş grupları ile bir araya gelme gibi başka faaliyetler organize ederek sınırlandırmanız çok daha yararlı sağlayacaktır.

KİTAP OKUMAYA TEŞVİK EDİN

Özellikle ilkokul çağında kelime dağarcıklarının gelişmesine katkıda bulunmasını sağlamak için çocuğunuzu kitap okumaya yönlendirin. Bunu aile olarak kitap okuma saati haline getirerek beraber keyifli zaman geçirebilirsiniz.

BİRLİKTE YAPABİLECEĞİNİZ AKTİVİTELER PLANLAYIN

Tatil döneminin çocuğunuzla beraber zaman geçirmek için bir fırsat olduğunu unutmayın. Aynı evde bütün gün kendi halinize kalmak yerine beraber aktiviteler planlayın. Sinema, tiyatro organizasyonları yapmak, eğlence parkları, tarihi yerler, oyun alanlarına gitmek hem çocuğunuz, hem de sizi mutlu edecektir. Bazen seveceğini düşündüğümüz bir aktiviteyi aslında hiç istemiyor olabileceğini de hesaba katın. Bu yüzden eğlenceli olan organizasyonları da onunla planlamayı unutmayın.

KARNE NOTLARINDAKİ SORUMLULUĞU PAYLAŞIP, BERABER STRATEJİ OLUŞTURUN

Tatil, hem sosyal hem akademik olarak planlamak çocuk açısından düzenini sürdürme ve bir sınır oluşturma açısından oldukça işlevsel bir dönem. Ancak bunun çok katı kurallar çerçevesinde yapılarak eğlenceye yer verilmemesinin çocuğun kendisini engellenmiş ve yetersiz hissetmesine yol açabileceğini hatırlatan Psikolog Sena Sivri, “Planlamayı çocukla beraber yapmanın önemi burada devreye giriyor. Karne notlarına göre onunla oturup beraber bir dönem değerlendirmesi yapmak, düşük olanlara dair sorumluluğu sadece çocuğa yıkmadan, hatta onunla bu sorumluluğu paylaşarak bir plan oluşturmak ve buna tatil döneminde başlamak faydalı olacaktır. Aynı şekilde tüm notları iyi olan çocuklar için de bunun sürdürülebilirliğini konuşmak ve ikinci dönem için hazırlanmak yarar sağlayacaktır” diyor.

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karne Acıbadem Fulya Hastanesi Psikolog Sena Sivri

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