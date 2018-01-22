Çocuklarınız için 7 keyifli karne tatili önerisi!

Son Güncelleme 2 saat önce SAĞLIK HABERLERİ | 22.01.2018 15:11 |2 saat önce

Daha karne almadan, çocuklar tatil havasına girdiler bile! Bu iki haftalık süreçte belki özel bir seyahat planı yaptınız, belki de evinizde olacaksınız... Keyifli ve verimli bir tatil geçirelim diye hayal ediyorsanız, Acıbadem Fulya Hastanesi Uzmanı Psikolog Sena Sivri’nin önerilerini dikkatle okumanızı öneriyoruz.

Ebeveynler olarak bizler verimliliği düşünürken, çocuklar için bu süreç sadece ‘tatil’ anlamını taşıyor. Daha çok oyun oynamak, uyumak, dinlenebilmek ve arkadaşları ile vakit geçirebilmeyi arzu ediyor. Dolayısıyla tatil döneminde ders çalışmaya çoğu öğrenci sıcak bakmayabiliyor. Hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları bu dönemde öncelikle ona dinlenmesi için zaman verin. Tatilin ilk gününden itibaren ödev ve dersleriyle ilgili baskı kurmayın. Beraber plan ve program oluşturun. TATİL PROGRAMINI BİRLİKTE OLUŞTURUN Her çocuğun karakterleri, düşünme şekli, ders çalışma alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının birbirinden farklı olduğunu hatırlatan Psikolog Sena Sivri, tatilin verimli geçmesine yönelik plan yapılırken çocukla işbirliği içinde olmanın yarar sağlayacağını anlatıyor. Ancak, bazı çocuklar kendi programını oluşturma konusunda daha istekliyken bazılarını yönlendirmek gerekiyor. Elbette bu noktada çocuğun yaşı da önem kazanıyor. İlköğretimin başlarındaki bir öğrenci için programını tek başına oluşturmak çok da mümkün değilken, daha büyük çocuklarda bu programın oluşturulmasında çocuğun fikirleri ön plana çıkıyor.

ÇALIŞMA PROGRAMINI OKUL DÖNEMİNDEKİNE GÖRE PLANLAYIN Bilgi, tekrarlanmadığı takdirde kalıcılığını yitiriyor. Bu yüzden ara tatilde de tabii ki, tüm zamanlarını alacak şekilde olmasa da, belli bir program dahilinde ders tekrarları yapmak özellikle sınava hazırlanan çocukların eksiklerini kapatmalarını sağlayacağından önem taşıyor. Bu çocuklar için, ders çalışma programlarını okul dönemindekine benzer şekilde planlayarak sürdürmeniz verimliliklerini arttıracaktır. Sosyal aktiviteleri için de alan yaratarak hem dinleneceği hem hazırlanacağı bir plan oluşturmaya çalışın. BİLGİSAYAR, TELEVİZYON, TABLET İÇİN SÜREYİ SINIRLAYIN Yaşam şartları itibariyle günümüzde çocuklarımız tatillerini bilgisayar, televizyon ya da tabletleri başında geçirmeye daha istekli olabiliyor. Ancak hem verimlilik, hem de tembelliğin önüne geçmek adına bu süreyi park, sinema, tiyatro, arkadaş grupları ile bir araya gelme gibi başka faaliyetler organize ederek sınırlandırmanız çok daha yararlı sağlayacaktır. KİTAP OKUMAYA TEŞVİK EDİN