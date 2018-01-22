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Çocuklarınız sağlıklı gözler ile başarıyı yakalasın

SAĞLIK HABERLERİ | 22.01.2018 09:48 | Son Güncelleme 8 saat önce

Çocukluk döneminde müdahale edilmeyen göz problemleri, ilerleyen dönemlerde akademik, sosyal ve günlük yaşantıda pek çok problem ile karşılaşılmasına sebep olabilir. Op. Dr. Tülay Arıcı, Öğrenim yaşındaki çocukların göz muayenelerinin yaptırılması için sömestr döneminin ideal bir zaman olduğunu belirtti.

Çocuklarınız sağlıklı gözler ile başarıyı yakalasın

Sağlıklı gözler ve görme yetisinin korunması, her çocuğun gelişim sürecinde kritik bir rol oynar. Okuma, yazma, tahtada problem çözme ve bilgisayar kullanımı gibi aktivitelerin, günümüz eğitim sisteminin değişilmez parçaları haline geldiğini belirten Op. Dr. Tülay Arıcı, “Her aile, çocuklarının okulda başarılı olmasını ve bu doğrultuda ellerinden geleni yaparak onların olabilecek en iyi eğitimi almalarını ister. Ancak çoğu zaman aileler, çocuklarının en önemli öğrenim araçlarından biri olan gözleri ihmal veya göz ardı edebiliyorlar. Çocuklar okulda sınıf atladıkça ve eğitim hayatlarında ilerledikçe, görme yetilerinin daha fazla kullanmak zorunda kalırlar. Yaş ilerledikçe, okul kitaplarındaki yazılar ufalır ve okuyarak geçirdikleri zaman artar. Bu sebepten dolayı, her geçen yıl gözlerin önemini bir nebze daha arttırır. Bu noktada aileler, rutin muayeneleri gerçekleştirerek göz problemlerini ortadan kaldırarak, çocukların hem eğitim hem sosyal yaşamlarına büyük katkıda bulunabilirler” şeklinde konuşuyor.

EN SIK BU RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLÜYOR

Çocukluk döneminde gözlemlenen problemler ile ilgili bilgiler paylaşan Op. Dr. Tülay Arıcı, “Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklar göz tembelliği, şaşılık, kırma kusurları, göz kapağı hastalıkları, katarakt, korneada oluşabilecek problemler, glokom, travmaya bağlı yaralanmalar ve retina hastalıklarıdır. Özellikle kırma kusurları, okuldaki başarıyı doğrudan etkileyebilir. Miyopi, hipermetropi ve astigmat rahatsızlıklarından şikâyet eden çocuklarda, teşhis zamanında konulmazsa göz tembelliği oluşması da kaçınılmaz olacaktır. Özellikle gözlük kullanan çocuklarda, gözlerin durumunun periyodik olarak takip edilmesi ve göz numaralarının artışına göre doğru gözlük veya lenslere yönlendirilmeleri ciddi anlamda önem taşıyor” diyor.

BELİRTİLERE DİKKAT

Eğitim çağındaki çocuklarda oluşabilecek göz problemlerinin kolaylıkla tespit edilebileceğini söyleyen Op. Dr. Tülay Arıcı, “Aileler ve öğretmenlere düşen en büyük görevlerden bir tanesi, çocuklarda görülebilecek olası göz problemlerinin belirtilerini gözlemlemek ve bu belirtilerin tespitinin ardından hızlıca göz muayenesine yönlendirmektir. Ancak bu sayede, eğitimsel ve sosyal olarak çocuklarının sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirmesini sağlayabilirler. Gözlerinde veya görme yetisinde problem olan çocuklarda görülen belirtiler arasında; şaşılık, sürekli gözleri ovuşturma, ışığa karşı aşırı hassasiyet, odaklanmada zorluklar, cisimleri takip etmede zorlanma, sürekli olarak gözlerde kızarıklık veya yaşlanma gözlenmesi ve göz bebeğinin beyazlaşması gibi durumlar bulunuyor. Bu belirtilere ek olarak okul çağındaki çocuklarda, tahtada yazanı görememek, gözlerin sıklıkla kısılması, okumada zorluklar, okuduğu yeri kaybetme veya okuduğunu hatırlayamama, TV ekranına yakın oturmak ve davranışsal bozukluklar gözlemlenebiliyor. Bu belirtileri gözlemleyen ebeveynlerin, çocuklarını en kısa sürede bir çocuk göz sağlığı uzmanına yönlendirmeleri ve detaylı göz muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. Erken tespit edilen göz problemlerinin çözümü, ilerleyen yaşlara oranla çok daha kolay ve problemsiz olacaktır” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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sömestr Op. Dr. Tülay Arıcı göz problemleri

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