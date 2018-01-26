HABER

Çocuklarınız sağlıklı gözler ile başarıyı yakalasın

SAĞLIK HABERLERİ | 26.01.2018 14:38 | Son Güncelleme 4 saat önce

Op. Dr. Tülay Arıcı, “Çocukluk evresi, görme yetisinin geliştiği ve verilen eğitim aracılığı ile çocukların birer birey oldukları, oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemde oluşabilecek göz problemlerinin, rutin göz muayeneleri ile teşhis ve tedavisi gerçekleştirilmez ise, çocuk bu görme probleminin normal olduğunu varsayabilir. Bu durum eğitimde başarısızlıktan, sosyal ve disiplin problemlerine kadar çok ciddi sonuçlar doğurabilir” diyor.

Çocuklarınız sağlıklı gözler ile başarıyı yakalasın

Sağlıklı gözler ve görme yetisinin korunması, her çocuğun gelişim sürecinde kritik bir rol oynar. Okuma, yazma, tahtada problem çözme ve bilgisayar kullanımı gibi aktivitelerin, günümüz eğitim sisteminin değişilmez parçaları haline geldiğini belirten Op. Dr. Tülay Arıcı, “Her aile, çocuklarının okulda başarılı olmasını ve bu doğrultuda ellerinden geleni yaparak onların olabilecek en iyi eğitimi almalarını ister. Ancak çoğu zaman aileler, çocuklarının en önemli öğrenim araçlarından biri olan gözleri ihmal veya göz ardı edebiliyorlar. Çocuklar okulda sınıf atladıkça ve eğitim hayatlarında ilerledikçe, görme yetilerinin daha fazla kullanmak zorunda kalırlar. Yaş ilerledikçe, okul kitaplarındaki yazılar ufalır ve okuyarak geçirdikleri zaman artar. Bu sebepten dolayı, her geçen yıl gözlerin önemini bir nebze daha arttırır. Bu noktada aileler, rutin muayeneleri gerçekleştirerek göz problemlerini ortadan kaldırarak, çocukların hem eğitim hem sosyal yaşamlarına büyük katkıda bulunabilirler” şeklinde konuşuyor.

EN SIK BU RAHATSIZLIKLAR GÖRÜLÜYOR

Çocukluk döneminde gözlemlenen problemler ile ilgili bilgiler paylaşan Op. Dr. Tülay Arıcı, “Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklar göz tembelliği, şaşılık, kırma kusurları, göz kapağı hastalıkları, katarakt, korneada oluşabilecek problemler, glokom, travmaya bağlı yaralanmalar ve retina hastalıklarıdır. Özellikle kırma kusurları, okuldaki başarıyı doğrudan etkileyebilir. Miyopi, hipermetropi ve astigmat rahatsızlıklarından şikâyet eden çocuklarda, teşhis zamanında konulmazsa göz tembelliği oluşması da kaçınılmaz olacaktır. Özellikle gözlük kullanan çocuklarda, gözlerin durumunun periyodik olarak takip edilmesi ve göz numaralarının artışına göre doğru gözlük veya lenslere yönlendirilmeleri ciddi anlamda önem taşıyor” diyor.

BELİRTİLERE DİKKAT

Eğitim çağındaki çocuklarda oluşabilecek göz problemlerinin kolaylıkla tespit edilebileceğini söyleyen Op. Dr. Tülay Arıcı, “Aileler ve öğretmenlere düşen en büyük görevlerden bir tanesi, çocuklarda görülebilecek olası göz problemlerinin belirtilerini gözlemlemek ve bu belirtilerin tespitinin ardından hızlıca göz muayenesine yönlendirmektir. Ancak bu sayede, eğitimsel ve sosyal olarak çocuklarının sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirmesini sağlayabilirler. Gözlerinde veya görme yetisinde problem olan çocuklarda görülen belirtiler arasında; şaşılık, sürekli gözleri ovuşturma, ışığa karşı aşırı hassasiyet, odaklanmada zorluklar, cisimleri takip etmede zorlanma, sürekli olarak gözlerde kızarıklık veya yaşlanma gözlenmesi ve göz bebeğinin beyazlaşması gibi durumlar bulunuyor. Bu belirtilere ek olarak okul çağındaki çocuklarda, tahtada yazanı görememek, gözlerin sıklıkla kısılması, okumada zorluklar, okuduğu yeri kaybetme veya okuduğunu hatırlayamama, TV ekranına yakın oturmak ve davranışsal bozukluklar gözlemlenebiliyor. Bu belirtileri gözlemleyen ebeveynlerin, çocuklarını en kısa sürede bir çocuk göz sağlığı uzmanına yönlendirmeleri ve detaylı göz muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. Erken tespit edilen göz problemlerinin çözümü, ilerleyen yaşlara oranla çok daha kolay ve problemsiz olacaktır” diyerek sözlerini tamamlıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tedavi Op. Dr. Tülay Arıcı göz muayeneleri

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

İlginizi Çekebilir

Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

'Utandıran hastalık' için bilinmeyen yöntem!

'Utandıran hastalık' için bilinmeyen yöntem!

Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akciğer sönmesi (pnömotoraks) hakkında bilinmeyenler

Akciğer sönmesi (pnömotoraks) hakkında bilinmeyenler

Akciğer kanserinin 'torakoskopik' (kapalı) cerrahi tedavisi

Akciğer kanserinin 'torakoskopik' (kapalı) cerrahi tedavisi

Akciğerde sıvı toplanmasına akciğer kateteri (IPC) uygulaması

Akciğerde sıvı toplanmasına akciğer kateteri (IPC) uygulaması

Kunduracı göğsü nedir?

Kunduracı göğsü nedir?

Akciğer kanseri neden geç anlaşılıyor?

Akciğer kanseri neden geç anlaşılıyor?

Böbrek nakli olacak hastalara öneriler

Böbrek nakli olacak hastalara öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.