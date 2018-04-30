"Tabii ki sadece 5 yaşın altındaki çocukları değil ihtiyacına ve yaşına göre yaşlıları da bazen de adölesanları da tespit edip bunların aşılanmasını sağlamamız gerekiyor. Aslında aşılamayı şöyle düşünebiliriz; korunmada maliyet etkin en önemli yol diyebiliriz. Siz aşı yaptığınızda sadece kişiyi korumakla kalmıyorsunuz toplumun aşılanmamış ya da aşılanması için engeli olan diğer kesimini de koruyorsunuz. Biz hastalarımızı enfeksiyon sebebiyle hastaneye yatırıp antimikrobiyal tedavi başladığımızda, her zaman başarılı olamayabiliyoruz. Başarılı olsak da bazen çok yoğun antibiyotik kullanımına bağlı mikroorganizmalar direnç geliştirebiliyor. O yüzden aslında bunlara hiç gerek olmadan başta aşıları çocuklarımıza yapmak, yaşlılarımıza yapmak korumada herhalde en önemli yol olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden toplumun bütün kesimine bunlar anlatmalı.”

Hafta boyunca toplumun tüm kesimlerinin aşı ve aşı ile korunulabilen hastalıklar hakkında bilgilendirilmesinin, özellikle 5 yaşın altındaki aşısız ve eksik aşılı çocukların tespit edilerek aşılanmasının hedeflendiğini anlatan Tezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tezer, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşı Haftası'nı Dünya Sağlık Örgütünün farkındalık oluşturmak amacıyla ilan ettiğini belirtti.

Türkiye’de en son çocuk felci vakasının 1998'de görüldüğünü bildiren Tezer, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına tabii ki teşekkür etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığının çok iyi aşılama politikası ve neticesinde aşılama kapsayıcılık oranlarının yüksek olması sayesinde bunlara ulaşabildik. Bu yüzden bütün insanlara söyleyebileceğim şey, aşılama oranlarımızın düşmesiyle beraber korktuğumuz aşı ile korunabileceğimiz bulaşıcı hastalıklarda tekrar artış görebiliriz, lütfen çocuklarınızı aşısız bırakmayın. Bütün çocuklarımızı aşılayalım ki onları hastalıklardan, sakatlıklardan bazen de ölümlerden koruyabilelim.”

Üç çocuğu olduğunu söyleyen Rabia Neslihan Gündüz, "Düzenli olarak üç çocuğuma da hastalıklardan korunmak için aşılarını yaptırdım, hemşirelerin verdiği tarihe uyarak geldim. Çok şükür hastalıklardan da korunduk." diye konuştu.

Aşıları çocuğuna zamanında yaptırdığını belirten Arzu Öksüz de hemşirelerin her zaman kendilerini bilgilendirdiğini aktararak, teşekkür etti.

