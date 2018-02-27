Çocuklarınızın hastalık sıklığını uyku ve beslenme ile azaltın

Kış aylarında özellikle kreşe ve kalabalık ortamlara giren çocukların kolaylıkla hastalandığını belirten Opr. Dr. Aydemir, hastalık sıklığını azaltmak için ellerin sık sık yıkanması, dengeli beslenme ve uyku alımının önemi vurguladı.

Kışın çocukların hasta olma sıklığının arttığına dikkat çeken Özel Ento Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi doktorlarından Opr. Dr. Baran Aydemir, “Kış aylarında hastaların başvuru sebeplerinden biri kreşe başlayan çocuklarda gelişen üst solunum yolu enfeksiyonudur. Çocuklar aile içinde daha az enfeksiyona maruz kaldıklarından az hastalanırlar. Fakat kreş ve anaokuluna giden çocuklar çevreleriyle temas ettiklerinden hastalıklara açık hale gelirler. Ayrıca alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda bulunan top havuzları, kaydıraklar gibi alanlarda çocuklar birbirini sıklıkla enfekte etmektedirler” dedi.

“Uyku vücut direncini artırır”

Çocukların hastalık sıklığını azaltabilmenin mümkün olduğuna işaret eden Opr. Dr. Aydemir, “Ellerin sık sık yıkanmasını sağlamak, çocukların ellerini ağzına götürmesini engellemek hastalık sıklığını azaltır. Vitamin ve sebze ağırlıklı, dengeli beslenme, mümkünse 8-10 saat uyku vücut direncini arttıran önemli faktörlerdendir” diye konuştu.