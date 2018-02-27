HABER

Çocuklarınızın hastalık sıklığını uyku ve beslenme ile azaltın

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

Kış aylarında özellikle kreşe ve kalabalık ortamlara giren çocukların kolaylıkla hastalandığını belirten Opr.

Kış aylarında özellikle kreşe ve kalabalık ortamlara giren çocukların kolaylıkla hastalandığını belirten Opr. Dr. Aydemir, hastalık sıklığını azaltmak için ellerin sık sık yıkanması, dengeli beslenme ve uyku alımının önemi vurguladı.
Kışın çocukların hasta olma sıklığının arttığına dikkat çeken Özel Ento Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi doktorlarından Opr. Dr. Baran Aydemir, “Kış aylarında hastaların başvuru sebeplerinden biri kreşe başlayan çocuklarda gelişen üst solunum yolu enfeksiyonudur. Çocuklar aile içinde daha az enfeksiyona maruz kaldıklarından az hastalanırlar. Fakat kreş ve anaokuluna giden çocuklar çevreleriyle temas ettiklerinden hastalıklara açık hale gelirler. Ayrıca alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda bulunan top havuzları, kaydıraklar gibi alanlarda çocuklar birbirini sıklıkla enfekte etmektedirler” dedi.

“Uyku vücut direncini artırır”
Çocukların hastalık sıklığını azaltabilmenin mümkün olduğuna işaret eden Opr. Dr. Aydemir, “Ellerin sık sık yıkanmasını sağlamak, çocukların ellerini ağzına götürmesini engellemek hastalık sıklığını azaltır. Vitamin ve sebze ağırlıklı, dengeli beslenme, mümkünse 8-10 saat uyku vücut direncini arttıran önemli faktörlerdendir” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burun estetiği öncesi dikkat

Burun estetiği öncesi dikkat

’’Prostatın diğer organlardan farkı büyüme eğiliminin ömür boyu devam etmesi’’

’’Prostatın diğer organlardan farkı büyüme eğiliminin ömür boyu devam etmesi’’

Çayırova Belediyesi Hospitalpark Hastanesi’ni tercih etti

Çayırova Belediyesi Hospitalpark Hastanesi’ni tercih etti

PAÜ’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ayaktan Tedavi Ünitesi açıldı

PAÜ’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ayaktan Tedavi Ünitesi açıldı

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ne yapılmalı?

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ne yapılmalı?

Çocuklarda katarakt problemine dikkat

Çocuklarda katarakt problemine dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.