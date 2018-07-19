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Çocuklu ailelere 'kızarıklık' uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

ADANA'da Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr.

Pusat Çağatay KAYA- Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İmadettin Gökten, son dönemde çocukların el ve yüz bölgelerinde çıkan kızarıklıklarla ilgili aileleri uyardı. Uzm. Dr. Gökten, bunun önüne geçilebilmesi için çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılması gerektiğini belirtti. Özel Metro Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İmadettin Gökten, çocukların el ve yüz bölgelerinde çıkan kızarıklıklarla ilgili ailelere uyarıda bulundu. Uzm. Dr. Gökten, "Yoğunlaşan virüslerle hastalık salgına da dönüşebilir. Bu nedenle anne ve babalara büyük görev düşer. Çocuklarına ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırmaları gerekir. Enterovirüslerin yol açtığı el, ayak ve ağız hastalığı özellikle yaz aylarında ve sonbaharda salgına dönüşebilir. Ancak rahatsızlık, gribal enfeksiyonlarla karıştırılabilir ve yanlış teşhis koyulabilir" dedi. 'BULAŞICI VİRÜS' Hastalığa neden olan virüsün bulaşıcı olduğunu belirten Uzm. Dr. İmadettin Gökten şöyle konuştu: "Bu virüs, solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Yoğunlaşan virüslerle hastalık salgına da dönüşebilir. Bu hastalık çok kolay bulaştığı için ebeveynler kendi çocuklarında fark ettikleri anda çocuklarını izole etmelerinde fayda var. Örneğin, okula ya da kreşe giden bir çocuksa 7-10 gün arası göndermemekte fayda var. Tedavi sürecinde ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanmayı tercih ediyoruz. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotik ve benzeri ağır ilaçları kullanmayı sağlıklı bulmuyoruz. Yeme alışkanlığı olmayan ve bünyesi zayıf çocukları hastalığın menenjit gibi tehlikeli bir hastalığa çevirmemesi için zaman zaman hastaneye yatırarak serumla tedavisi uygulanabilmektedir. Lezyonların yoğunluğuna ve bölgesine göre rahatlatıcı losyonlar uygulanabilir."

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Çocuklu ailelere 'kızarıklık' uyarısıÇocuklu ailelere 'kızarıklık' uyarısı
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