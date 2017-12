Çocuklu evin hijyen kuralları

Sebzeler iyi yıkanmalıdır. Sucuk, sosis gibi çiğ et yenmemelidir. Paraziter hastalıkların bir kısmı iyi pişmemiş etler, iyi yıkanmamış sebzeler ile bulaşır.

Çöp kutuları çocukların erişebileceği yerlere konulmamalıdır. Bebekler ve çocuklar çok meraklı olup her yeri, her şeyi karıştırmaya bayılırlar. Her bulduklarını ağızlarına götürürler. Bu yüzden, pis, bulaşık eşyalar ve deterjanlar, ilaçlar gibi toksik maddeler çocukların erişiminden uzak tutulmalıdır.

Evde hayvan besleniyorsa düzenli aşılarının ve bakımlarının yapılmasına dikkat edilmelidir.

Çocukları enfeksiyonlardan korumak için evdeki hijyen kurallarına dikkat ederken aşırıya kaçmamak gerekir. Çünkü son yıllarda astım gibi alerji hastalıklarının görülme sıklığının artmasında aşırı hijyen kuralları suçlanmaktadır.