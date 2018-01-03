"Çocukluk çağı aşıları hayati önem taşıyor"

İSTANBUL (DHA)- ÇOCUKLUK çağı aşılarının sağlıklı toplumun temelini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Özgül Kısa, "Aşılama hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, ölüm ve sakatlıkları önlemek için en etkili yollardan biri" dedi.

Hastalık oluştuktan sonra yapılacak aşıların vücuda yararı olmadığını anlatan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgül Kısa, "Aşı en etkili, güvenli, ekonomik ve tıbbi yaklaşımdır. Dünyada her yıl 5 yaşın altında 9 milyon çocuk ölmekte bunun yaklaşık 2,5 milyonu aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle olmaktadır. Yeni aşılarla 1,5 milyon çocuğun daha ölmesi engellenebilecektir. İyi hijyen ve temiz su sağlanması insanları bulaşıcı hastalıklardan koruyabilir fakat bulaşıcı hastalıkları durdurmak için yetersizdir. Eğer insanlar aşı olmazsa, boğmaca, çocuk felci ve kızamık gibi aşılamayla engellenen ve nadir görülen hastalıklar hızla tekrar ortaya çıkar" diye konuştu.

"YAN ETKİSİ YOK DENECEK KADAR AZ"

Aşıların günümüz modern teknolojisi ile üretildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özgül Kısa, "Lisanslı bir aşı, kullanılması onaylanmadan önce pek çok aşama da titizlikle test edilmektedir. Kullanılmaya başladıktan sonra düzenli olarak değerlendirilmektedir. Günümüz modern teknolojisi ile üretilen aşılarda yan etki olasılığı yok denecek kadar azaltılmıştır. Aşılar hastalığa neden olmazlar tam tersine, aşılanmış kişiler doğal enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkabilecek olası komplikasyon riskini taşımazlar" dedi.